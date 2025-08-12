遭爆喊住持老公　林岱樺轟：暗黑勢力在操盤

綠委林岱樺。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月12日電（記者 黃筱筠）《鏡週刊》今天報導有關於爭取高雄市長提名的民進黨“立委”林岱樺涉貪相關證據，還指稱與通法寺住持釋煌智關係超乎一般交情。林團隊的人事、經費請款更須經由釋煌智面試、簽核。林岱樺手機對話更驚現稱住持“老公”、“愛您的小女子”等曖昧訊息及暱稱。林岱樺一早率先用文字聲明，接著又出現在“立法院”受訪表示，特定媒體以不明資料，進行羞辱式的人格毀滅戰，她還用閩南語喊出“戰到底”！並指有暗黑勢力在操盤。



林岱樺今天出面受訪一慣穿著白色襯衫，搭上卡其色長褲，並且略施脂粉，抹上口紅，一派輕鬆。



媒體詢問是否跟住持有曖昧對話？有這樣對話嗎？林岱樺並未針對問題回應。



她說，特定媒體以不明資料，對女性工作者、善良的修行人，進行羞辱式的人格毀滅戰，企圖獲取政治利益，“我們給予嚴厲的譴責”。高雄的未來，究竟是由市民決定？還是任由暗黑勢力操盤？這是大家需要深思的問題。



林岱樺表示，為什麼這一年來，林岱樺的民調上升，暗黑勢力就結合檢調出手，這是社會所共同質疑的焦點。這一年來對林岱樺的攻擊衹有多沒有少，特別這半年來的打擊衹有增沒有減。林岱樺的民調衹有高沒有低，市民自有公道、公道自在人心。

