災後一個月光電板還沒清完！卓榮泰：會加速

“行政院長”卓榮泰（左）與台“環境部長”彭啟明。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月12日電(記者 俞敦平)“行政院長”卓榮泰今天赴“立法院”報告災後復原進度。中國國民黨籍“立委”楊瓊瓔質詢光電板殘骸清理進度，批評“賴政府”指揮啟動與救援反應遲緩，甚至遭外界質疑“在搞政治”。卓榮泰承認，這次災害中“韌性的力量不足”，並在答詢中補充坦言“回應處理的速度也不夠快”，會要求加速清運，但否認有政治考量，強調會檢討改善，強化“中央”與地方的聯繫與資源整合。



“行政院長”卓榮泰12日赴“立法院”就“丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建”進行專案報告及備詢。



7月6日丹娜絲颱風重創南部，隨後7月28日豪雨加劇災情，導致多地受災嚴重、交通中斷。光電板被強風吹落、救援不及與應變延遲引發民怨。



楊瓊瓔首先指出，南部災區光電板被吹落漂散，甚至落入池塘，迄今仍有部分未清理，颱風將至恐釀二次危害。她要求在楊柳颱風來襲前徹底清除。卓榮泰回應，目前水面漂浮物已清完，僅剩堆置物未處理，兩家業者已各遭開罰二百萬元，並協助安排臨時堆放場，會要求加速清運。



在談到救災表現時，卓榮泰表示不替自己打分數，但承認“韌性的力量不足”。楊瓊瓔批評政府應變遲緩時，他隨即插話補充，“回應處理的速度也不夠快”，並強調會檢討改進。對於應變不足、資訊混亂、欠缺統籌等批評，他表示理解並認同需加強，未來將強化與地方的聯繫與資源整合，避免重演。



楊瓊瓔同時質疑，外界高度懷疑政府在災害發生與7月28日豪雨間“在搞政治”，暗指綠營發動的大罷免，忽略災民需求。卓榮泰否認此說，強調自己在這期間已八度前往災區，賴清德也多次南下，並親自慰勉基層搶修人員，重申救災始終優先於政治考量。



楊瓊瓔最後建議，政府應建立固定聯繫窗口、完善流程與資源統合機制。卓榮泰回應，會虛心檢討，並強調不會把人民安全當兒戲。