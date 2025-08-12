卓榮泰報告災後重建　縣市長選將質詢爭曝光

這份質詢名單有多位想要參選縣市長的“立委”。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月12日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天邀請“行政院長”卓榮泰提出丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建專案報告並備質詢。許多中南部“立委”，尤其有意爭取縣市首長選舉的“立委”都有登記要質詢，包括：有意爭取台南市長選舉的民進黨“立委”林俊憲、中國國民黨“立委”謝龍介等都要質詢，但有意爭取台南市長提名的綠委陳亭妃則沒有登記質詢，選擇在台南參拜，祈求風調雨順，台灣遠離颱風與暴雨災害。



“立法院”今天邀請“行政院長”卓榮泰提出丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建專案報告並備質詢，質詢名單有多位都是有意爭取參選縣市選舉的“立委”。



包括：台灣民眾黨籍“立委”張啟楷爭取嘉義市長提名；國民黨籍“立委”楊瓊瓔爭取台中市長提名；國民黨籍張嘉郡爭取雲林縣長提名；林俊憲爭取台南市長提名；謝龍介爭取台南市長提名；國民黨籍王育敏爭取嘉義縣長提名；民進黨籍“立委”蔡易餘爭取嘉義縣長提名；國民黨籍蘇清泉爭取屏東縣長提名；民進黨籍“立委”劉建國爭取雲林縣長提名；民進黨籍林岱樺爭取高雄市長提名。



不過，名單中有意參選台南市長的“立委”林俊憲與謝龍介都有登記質詢，但陳亭妃則沒有登記；爭取高雄市長提名的除了林岱樺以外，民進黨“立委”賴瑞隆、邱議瑩、許智傑都沒有登記，連爭取高雄市長提名的國民黨籍“立委”柯志恩也沒有登記質詢。