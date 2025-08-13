莊大立：關稅加匯率夾擊　台機械業艱辛

台灣機械工業同業公會理事長莊大立。（中評社 資料照） 中評社台中8月13日電（記者 方敬為）美國對台課徵對等關稅20%，還要疊加既有稅率，引發產業震撼，台灣機械工業同業公會理事長莊大立表示，在對等關稅8月7日實施之前，機械業積極出單，累積今年1到7月份對美出口增加16.1%，接下來業者面臨關稅疊加，恐怕比日本、韓國等競爭對手增加5%到20%的成本落差，加上台幣升值等匯率壓力，台灣業者若無法轉嫁成本，勢必艱困。



美國對等關稅政策8月7日起實施，台灣輸美關稅稅率為20%，台灣產業界日前赫然發覺，該稅率是“疊加關稅”，也就是所有產品輸美既有關稅都要再加徵20%，引發嘩然。全台總工會發出警告，指出包括工具機、機械、資通訊、螺絲、腳踏車、紡織等產業無一倖免，原先0關稅的直接被課20%，10%稅率的更暴增至30%。這波關稅嚴重衝擊，恐引發大規模失業潮。



針對疊加關稅的影響，莊大立表示，在關稅疊加的狀態下，台灣機械業的出口競爭力必然下滑。根據公會估計，台灣銷往美國機械產品，較日韓等國關稅疊加後，在關稅方面將增加約5%到10%，若再加上今年4月後新台幣升值影響，與日韓等國實質上競爭將產生約20%的成本落差。



莊大立認為，若只從關稅為基準點去對外競爭，台灣業者還有機會突圍，因為每家業者的成本與製造方式不同，能夠將關稅成本轉嫁、消化的空間也各有差異，加上有的業者製造品質精良，或者與美國廠商有契約簽訂，合作專屬規格等，業者可能還有一搏的機會。可是台灣業者一方面還要承受台幣升值所導致的利潤稀釋，兩者夾擊，才是機械業所面臨的最大挑戰。



莊大立指出，他無法斷言關稅對整體機械產業的衝擊，因為每家廠商特性不一樣，體質也不一樣，財務狀況也無法一體視之，不過可以確定，按照疊加關稅以及台幣強升值的趨勢，業者會非常辛苦。



根據台灣機械工業同業公會統計，今年1到7月份機械業累積出口值為177.1億美元、年增6.5%，其中輸美佔47.2億美元；對中國大陸機械出口也增長3.8%，出口金額為40.7億美元。莊大立表示，今年8月7日起美國正式實施對等關稅政策，機械業的表現能否維持住，值得密切觀察。