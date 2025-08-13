中評關注：明年彰化縣長選舉　藍現內部矛盾

彰化縣工商投資策進會總幹事洪榮章更新形象照片。（鴻榮章臉書） 中評社彰化8月13日電（記者 方敬為）中國國民黨籍彰化縣長王惠美連任屆滿，2026年縣長改選將交棒，屆時是新人競選局面，民進黨人躍躍欲試。藍營方面，普遍認為藍委謝衣鳳為首要人選，但謝的胞弟謝典林為彰化縣議會議長，陷入謝家姊弟明年可能“包辦”縣長、議長的爭議中，並傳出王惠美屬意縣府工策會總幹事洪榮章角逐，洪近期也在臉書更新形象照，彰化藍營內部矛盾浮現。



2026彰化縣長改選，戰局熱鬧，從1989年起，彰化縣即呈現藍綠輪流執政的局面，歷任縣長分別是民進黨周清玉、國民黨阮剛猛、民進黨翁金珠、國民黨卓伯源、民進黨魏明谷、國民黨王惠美。地方熱議，在王惠美任期屆滿後，下屆縣長會不會回到民進黨手上，也讓綠營人士躍躍欲試。



民進黨方面，包括綠委陳素月、黃秀芳、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富等人都表態爭取參選彰化縣長，黨內競爭相當激烈，相關發展值得觀察。但不只綠營有黨內競爭，藍營也有內部矛盾。



國民黨原先是鎖定在地方政治實力堅強的彰化謝家投入縣長選舉，也就是彰化縣唯一席黨籍“立委”謝衣鳳，謝還為此兼任縣黨部主委，布局意圖濃厚。但由於謝家在彰化掌握資源豐富，樹大招風，謝衣鳳的胞弟謝典林為彰化縣議會議長，引發外界質疑，倘若2026年謝衣鳳角逐縣長，謝典林繼續爭取議長連任，豈不是“府會謝家親”？



並傳出縣長王惠美因為相關爭議，加上王過去與謝家關係並不緊密，所以有意支持前彰化縣副縣長、現任工策會總幹事洪榮章參選，洪日前也在臉書上更新形象照片，並打上“榮耀彰化新篇章”文宣，間接宣示備戰縣長選舉，也讓藍營在彰化縣能否延續政權投下變數。

