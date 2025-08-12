黃國昌拚新北　陳學聖勸別起頭就要一線城市

前藍委陳學聖。（中評社 資料照） 中評社台北8月12日電／台灣民眾黨主席黃國昌11日表態將投入2026年新北市長選舉，中國國民黨籍前“立委”陳學聖11日在政論節目表示，能理解白營要壯大是天經地義的事，不過可以先從民代、省轄市開始，“不要一開始就要一線“直轄市”。他還提到，不要複製2024大選，“說我是坐二望一，把國民黨踢到老三，到最後結果出來，證明你就是老三”。



2024大選藍白談合作，但台灣民眾黨前主席柯文哲認為自己的民調排第二，不願擔任中國國民黨候選人侯友宜的副手，因此，藍白合破局。2024大選結果，當選人賴清德得票率40.05%；侯友宜得票率33.49%居第二；柯文哲得票率26.45%第三。



根據《中時新聞網》報導，陳學聖11日在政論節目《前進新台灣》指出，此次藍白合必須務實，協商過程中民調只是其中一項考量，還有很多種方式可以比出誰才是最強的人，“這也是下一屆黨主席頭痛的事”，但藍白合是必然趨勢。



陳學聖強調，議員部分都可以談，但不要複製了2024年選舉時，“說我是坐二望一，把國民黨踢到老三，到最後結果出來，證明你就是老三”。



至於黃國昌喊話國民黨，強調不排斥“在野共推一個最強候選人”。陳學聖說，現任黨主席不能為下一個選舉做決定，所以這要看10月新的黨主席是誰？他重申藍白合是必然的趨勢，重點在該怎麼合。