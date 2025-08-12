藍委：關稅繼續搞黑箱　賴清德民調還會跌

國民黨團召開“對等關稅密室談判 強迫全民買單？！”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月12日電（記者 張嘉文）“行政院副院長”鄭麗君11日下午開記者會說明台美關稅談判，中國國民黨“立法院”黨團今天召開記者會批評，“行政院”整場記者會衹有一個重點，就是鄭麗君不斷重復“會跟美國繼續爭取不要疊加對等關稅”，那這四個月到底談了什麼？對美承諾什麼？對美投資金額多少？要開放那些市場？或是美國輸入台灣產品關稅，有哪些市場會退讓？那些關稅會降低？顯然都沒有任何資料，除了黑箱，還是黑箱。



羅智強指出，民進黨政府用“暫時性”關稅，迴避“行政院長”卓榮泰向“立法院”報告關稅衝擊的責任，這就是推諉。這個暫時性關稅是要維持多久？半年？一年？還是三年？鄭麗君還要努力多久可以取消疊加關稅？拿什麼條件去換？如果繼續黑箱，賴清德民調還會繼續下探。



國民黨團今天召開“對等關稅密室談判 強迫全民買單？！”記者會，包括書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、副書記長林沛祥等人出席。



王鴻薇表示，8月7日美國對台灣課徵20%公布對等關稅，大家才赫然發現，20%的關稅並不是天花板，而是樓地板，相關產品和農業產品還要疊加關稅，引發民眾和產業極大不滿，甚至連民進黨內部都炸鍋。“行政院”11日下午找鄭麗君召開記者會，顯然是為了危機處理而來。

