黃國昌喊話北檢王俊力　你不是賴清德的虎仔

民眾黨主席黃國昌在臉書發文，貼出他去年當選時，檢察長王俊力送的花籃。（照：黃國昌臉書） 中評社台北8月12日電／台北地院今天持續開庭審理台北市前市長柯文哲涉貪案，中國國民黨與台灣民眾兩黨代表上午送花至台北地檢署給檢察長王俊力，呼籲檢方勿淪為政治打手。民眾黨主席黃國昌表示，此舉是為了提醒王俊力，不要為了緊抱民進黨的大腿，把檢察官應該謹守的公平正義底線棄如弊屣，忘了自己是為“國家”訴追犯罪，不是賴清德的“虎仔”（閩南語，意指爪牙）。



台北地院12日開庭審理前民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉貪案，國民黨與民眾黨兩黨代表上午送花到台北地檢署給檢察長王俊力，除挺柯批北檢押人取供，也嘲諷北檢在726反惡罷中做出巨大貢獻，批評賴清德用檢調打擊異己，在野代表一共贈送了3束玫瑰以及1個高架花籃，花束卡片上分別寫著“洗心革面、改邪歸正”及“專辦在野、不辦執政”等字句。不過王俊力並未出面，僅由北檢政風室主任接洽處理，北檢說將依廉政規範轉贈或直接銷毀。



黃國昌今天在臉書以《王俊力的心虛與雙標》為題發文，指出今天早上，周榆修秘書長、王鴻薇委員、羅智強委員和徐巧芯委員一起到北檢送花給王俊力檢察長，提醒王俊力，不要為了緊抱民進黨的大腿，把檢察官應該謹守的公平正義底線棄如弊屣，忘了自己是為國家訴追犯罪，不是賴清德的“虎仔”。



黃國昌說，王俊力的心虛，從不敢把花收下表露無遺。更可笑的是，王俊力竟然以“公務員廉政倫理規範進行廉政登錄”當擋箭牌，以為如此可以讓自己少丟一點臉。