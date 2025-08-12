藍委陪掃新竹市場　林思銘喊823抗惡罷

藍委林思銘12日到竹東中央市場掃街拜票。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月12日電（記者 盧誠輝）對抗罷免的中國國民黨籍“立法委員”林思銘12日在國民黨發言人、高雄市議員李明璇、藍委廖偉翔與羅廷瑋的陪同下，到新竹縣竹東鎮的中央市場掃街拜票。林思銘除感謝藍營年輕戰將陪他掃街外，也強調823是正義與惡意的對決，呼籲新竹縣第二選區的鄉親都要出門投下不同意罷免票。



第二波共7席藍委罷免投票將在8月23日登場，包括中國國民黨籍“立法委員”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



林思銘表示，感謝藍營年輕世代“立委”與發言人，不分縣市、不分世代與他並肩作戰。惡意罷免不是民主，衹有理性問政、踏實服務，才能贏得人民的信任與支持，823就是正義與惡意的對決，請鄉親用手中寶貴的一票，投下不同意罷免，讓新竹再贏一次，



李明璇指出，這是她第二次到新竹縣來陪林思銘掃街拜票，因為賴清德在726大罷免大失敗後，完全沒有要反省的意思，反而還要變本加厲繼續在823搞大罷免，所以第二波罷免案7位藍委一個都不能少，大家一定要用選票再次讓賴清德知道，這就是人民的選擇。



廖偉翔和羅廷瑋則認為，林思銘長年在“立法院”專業問政、積極爭取地方建設，對於新竹縣的貢獻有目共睹，如今卻遭不實抹黑與政治鬥爭，更需要新竹鄉親站出來，守護正直的民意代表，絕不能讓民主淪為政黨清算的工具。