台防務預算明年高達7千億？柏鴻輝：作業中

台“國防部”副部長柏鴻輝。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月12日電／賴清德多次宣示明年“國防”支出將達GDP的3%以上，台“國防部”正籌編2026年度“國防”預算與軍購特別預算，據悉將編列超過6000億元、有望7000億元的軍購特別預算。台“國防部”副部長柏鴻輝12日受訪時表示，明年“國防部”所有的預算編列，都會遵從賴清德的指導達GDP3%，特別預算內容都會依照敵情威脅和需求編列，現在都還在作業中。



《中時新聞網》報導，針對俄烏戰爭的後續談判，美國與俄羅斯元首將於下周會晤，有美國國會議員示警若俄國總統普京從中得利，下一個遭殃的恐怕是台灣；柏鴻輝則表示，這是一個假設性的議題，因為談判還在進行中，同時談判結果也是國際所關心的重要議題。



柏鴻輝認為，就台灣本身來講，“國防部”永遠是備戰不求戰，準備得越充分，讓敵人不敢輕啟戰端，這是“國防部”努力的方向。



另外美國前副國安顧問博明（Matthew Pottinger）提醒，台灣應重啟核電，以強化能源安全，對應大陸可能祭出能源禁運手段；柏鴻輝表示，這都是全社會防衛韌性的一部分，那至於說能源未來如何，“國防部”的立場是永遠尊重國家的政策，來維護我們國家人民的安全。