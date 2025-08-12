黃國昌走進台北市長室　尋柯文哲足跡

民眾黨主席黃國昌送給蔣萬安的紀念品。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月12日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席黃國昌12日中午率黨團幹部拜會中國國民黨籍台北市長蔣萬安，尋求支持8月23日的核三重啟公投。黃國昌一進入台北市長會客室，就問起曾任柯文哲台北市長室主任的周榆修、副發言人林珍羽、黃瀞瑩說“這就是柯市長以前在此見客的地方嗎？”致詞時也不忘提及柯文哲。



從台北市政府副發言人變身為台北市議員的林珍羽說，擺設是有些微改變，但基本上格局一樣，柯文哲都是在這間會晤賓客。



黃國昌點頭，若有所思。黃國昌稍早才又去台北地方法院旁聽席見過柯文哲，如今又到柯文哲以前待了8年的台北市長室，特別有感觸。黃國昌後來還開玩笑問台北市副市長林奕華說“有沒有很想念在“立法院”時光？以前比較幸福，現在比較沒那麼幸福，哈哈！”林奕華笑說“某些部分是會想念，但我那時朝大野小，表決都贏不了，現在的“立院”會比較好！”



蔣萬安致詞表示，謝謝民眾黨台北市議會協助台北市政建設，行政、立法雖不同角度，都服務台北的心都一致，市政是延續、一棒接一棒，台北的高度發展，他要感謝過去歷任市長，包括前市長黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌、柯柯文哲，歷屆市政團隊都很優秀，非常感謝每位市長的付出。

