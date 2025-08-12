AIT副處長梁凱雯上任　美國防大學畢業

AIT副處長梁凱雯上任。（AIT提供） 中評社台北8月12日電（記者 黃筱筠）美國在台協會（AIT）今天宣布梁凱雯（Karin M. Lang）已於2025年8月8日正式就任美國在台協會副處長一職。她過去就有派駐台灣的經驗，在國務院東亞暨太平洋事務局擔任過多個政策職務，也曾派駐廣州。



梁凱雯於明尼蘇達大學取得學士學位，美國國防大學艾森豪學院（前稱美軍工業學院）畢業。2015年，因在墨西哥為雙重國籍兒童爭取權益的卓越表現，獲美國國務院“Mary A. Ryan傑出公共服務獎”。精通西班牙語及中文。



對重返台灣，她表示：“我在職涯早期就曾來到台灣服務，親眼見證了美台關係以及台灣充滿活力的民主有多麼強健。我很期待能持續推動雙方緊密的戰略及經濟合作，尤其是在台灣引領全球的尖端科技方面。”



AIT表示，梁凱雯是美國國務院資深職業外交官，官銜為公使銜參贊。梁凱雯於美國外交體系服務已經超過30年，上一個崗位是美國國務院西半球事務局古巴事務協調官（2022–2024），在此之前則擔任美國駐日本東京大使館負責領事事務的公使銜參贊暨總領事（2019–2022）。亦曾於美國國內擔任國務院領務局政策協調與公共事務辦公室主任（2017–2019），以及國務卿辦公室執行秘書處幕僚主任（2015–2017）。



AIT也說，梁凱雯也曾在重要的海外駐點擔綱經濟與領事職務，包括哈瓦那、曼谷、台北、廣州與墨西哥城等地，亦在國務院東亞暨太平洋事務局擔任過多個政策職務。