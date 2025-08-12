柯文哲轟司法勾結媒體　士大夫無恥是謂國恥

民眾黨前主席柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北8月12日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案遭羈押逾11個月，今日再度出庭進行證人、民眾黨籍基隆市副市長邱佩琳交互詰問。結束後，他說邱辛苦了，但他讀到邱的筆錄非常驚訝，檢察官林俊言竟然大剌剌地把鏡新聞、鏡週刊社長裴偉寫入筆錄，本案司法勾結媒體淪為政治打手，毫不避諱。



台北地院今日審理京華城案，將提訊羈押禁見中的柯文哲，傳訊已獲得交保的威京集團主席沈慶京，合議庭上午由基隆市副市長邱佩琳出庭作證，下午傳喚前柯文哲市長辦公室主任謝明珠，進行一整天的證人交互詰問程序。



根據《中時新聞網》報導，柯文哲說，林俊言這樣做，他猜測是“得意忘形”，以為雞犬升天，可以升官發財，另一是“狂妄至極”，以為民進黨會永遠執政；柯說“士大夫之無恥，是謂國恥”，從今以後檢察官不用再說社會公平正義，不要再講得道貌岸然，“你們只要一開口，我就會用鏡新聞羞辱你們、嘲笑你們、揶揄你們，直到你們的羞恥心恢復為止”。



檢方今詰問證人指稱，柯文哲的隨身碟工作簿excel檔案中有記載“王令麟、500、高虹安、經手人邱佩琳”的內容，邱佩琳作證說，自己是民眾黨員，沒有擔任黨職，檔案記錄的政治獻金，有些是她介紹，但也有些不是。



邱佩琳說，她當初是因為友人介紹，擔任柯文哲市長期間的大陸小組委員，也是民眾黨創黨委員，也有幫民眾黨募款，2022年柯文哲卸下市長職務後，因為賴香伶要參選桃園市長，柯有拜託她幫忙募款，她在飯局上有跟朋友請托，但後來都是由友人直接跟賴香伶對接。



由於中國國民黨籍基隆市長謝國樑的母親林曼麗也有捐款給民眾黨，邱在法庭上證稱，林曼麗是“柯粉”，她透過兒子拿200萬元政治獻金給柯，但林女沒有要求收據，也沒有提供公司的統編給柯文哲。