新竹客家信仰展登場　邱臣遠邀體驗文化魅力

新竹市代理市長邱臣遠12日出席新竹客家信仰特展。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月12日電（記者 盧誠輝）新竹市客家信仰特展12日熱鬧登場，台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠表示，此次特展希望能從生活與藝術的視角，重新認識新竹地區深厚的客家信仰資產，他也邀請全台遊客到新竹市來感受客家傳統文化魅力。



邱臣遠12日出席“從神桌到廟埕：新竹客家信仰特展”開幕式，包括中國國民黨籍新竹市議員黃美慧和徐美惠、民進黨籍新竹市議員劉彥伶等人都到場出席。



邱臣遠指出，新竹市客家人口約占全市三成，為推動客家文化發展及永續傳承，市府持續辦理多項主題展覽、工作坊及客語親子共學課程。這次特展以“義起護民：義民信仰起源”、“挑擔奉飯・養神豬”以及“百年習俗：閹雞比賽”等三個單元，介紹過去客家庄極具代表性的年度盛事。



邱臣遠說，這次特展不僅讓民眾窺見客家精神的核心價值，也生動呈現了“硬頸”特質，以及堅忍不拔、勤儉持家與團結互助的精神風貌。策展更結合版畫等新時代藝術形式，將傳統文化與現代創意融合，帶來耳目一新的信仰美學體驗，他邀請全台遊客都能到新竹市來親身感受客家傳統文化的魅力。



新竹市政府民政處表示，“從神桌到廟埕：新竹客家信仰特展”從即日起到12月4日止，檔展覽介紹義民信仰的歷史源起以及結合互動參與的方式，帶領觀眾理解客家人的文化，呈現客家信仰與地方生活的互動關係。為了豐富觀展體驗，並讓民眾更瞭解客家信仰文化的特性，展覽期間將辦理5場結合客家文化的教育推廣活動，歡迎民眾踴躍參加。