】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 】 
新竹客家信仰展登場　邱臣遠邀體驗文化魅力
http://www.CRNTT.com   2025-08-12 16:48:28


新竹市代理市長邱臣遠12日出席新竹客家信仰特展。（中評社　盧誠輝攝）
　　中評社新竹8月12日電（記者　盧誠輝）新竹市客家信仰特展12日熱鬧登場，台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠表示，此次特展希望能從生活與藝術的視角，重新認識新竹地區深厚的客家信仰資產，他也邀請全台遊客到新竹市來感受客家傳統文化魅力。 

　　邱臣遠12日出席“從神桌到廟埕：新竹客家信仰特展”開幕式，包括中國國民黨籍新竹市議員黃美慧和徐美惠、民進黨籍新竹市議員劉彥伶等人都到場出席。

　　邱臣遠指出，新竹市客家人口約占全市三成，為推動客家文化發展及永續傳承，市府持續辦理多項主題展覽、工作坊及客語親子共學課程。這次特展以“義起護民：義民信仰起源”、“挑擔奉飯・養神豬”以及“百年習俗：閹雞比賽”等三個單元，介紹過去客家庄極具代表性的年度盛事。

　　邱臣遠說，這次特展不僅讓民眾窺見客家精神的核心價值，也生動呈現了“硬頸”特質，以及堅忍不拔、勤儉持家與團結互助的精神風貌。策展更結合版畫等新時代藝術形式，將傳統文化與現代創意融合，帶來耳目一新的信仰美學體驗，他邀請全台遊客都能到新竹市來親身感受客家傳統文化的魅力。

　　新竹市政府民政處表示，“從神桌到廟埕：新竹客家信仰特展”從即日起到12月4日止，檔展覽介紹義民信仰的歷史源起以及結合互動參與的方式，帶領觀眾理解客家人的文化，呈現客家信仰與地方生活的互動關係。為了豐富觀展體驗，並讓民眾更瞭解客家信仰文化的特性，展覽期間將辦理5場結合客家文化的教育推廣活動，歡迎民眾踴躍參加。 


【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：