郭智輝促中鋼讓利中下游　工會反對割肉餵血

中鋼公司位於高雄市小港區中鋼路1號。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月12日電（記者 蔣繼平）美國課徵台灣關稅“20%＋N”，引爆台灣社會各界抨擊。針對“經濟部長”郭智輝提到將協助中鋼降低生產成本並讓利中下游業者，中鋼工會理事長陳春生12日表示，呼籲不要草率提出中鋼讓利，這種方式不要說員工，就連百萬股東也難接受，且中鋼也身受關稅衝擊，上半年轉盈為虧，已沒有本錢，更別說有利可讓。



中鋼公司企業工會強調，員工已經有很長一段時間拿不到產銷盈餘獎金，以目前情況要維繫員工士氣實屬不易，又如何讓會員認同對下游業者割肉餵血。



台“經濟部長”郭智輝11日召開“美國加徵關稅對車輛零組件產業影響座談會”，就針對以台美關稅與新台幣匯率等議題進行深入交流。在會中提到將協助中鋼降低生產成本並讓利中下游業者，並將向“財政部”建議檢討貨物稅政策，加速淘汰老舊汽車，進而擴大內需市場需求。



但消息傳出後也引起不少意見，譬如傳出“政府不肯讓利，卻叫企業讓利是什麼概念？”、“中鋼真倒霉，股東更衰”、“為什麼不是汽車業自己降價”等網友的質疑聲浪。



“先提出如何讓中鋼降低成本！”中鋼公司企業工會要求“經濟部”提出水電費減免、免徵相關營業稅與營所稅、出口補貼等，這些才是有實質效益、迫切需要、最快速降低成本的方式，並強調“解決上游源頭的困境也就是解決了整個供應鏈的問題”。



陳春生表示，期盼盡快見到具體的協助內容，讓中鋼與整個供應鏈共存渡過這一段難關，如果沒有協助中鋼降低成本相關配套，如何談降低下游原料成本，中鋼公司企業工會堅決反對讓利，但支持公司不虧本的情況下，協助下游業者的競爭力，一起共度難關。



陳春生表示，呼籲“經濟部”應該要在有更具體配套措施出來後，再來討論中鋼能如何協助下游業者，不要再草率提出中鋼讓利，這種方式不要說員工，就連百萬股東也難接受。中鋼也身受關稅衝擊，上半年營運轉盈為虧，現在根本沒有本錢，更別說有利可讓了。