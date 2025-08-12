熱情不減　94歲張忠謀現身政大橋牌大賽

台積電創辦人張忠謀10日參加政大主辦的第二屆“超級大專盃”橋藝大賽。（照片：政治大學網站） 中評社台北8月12日電／94歲的台積電創辦人張忠謀熱愛打橋牌，近期鮮少公開露面的他，上周末組隊參加政大主辦的第二屆“超級大專盃”橋藝大賽，擔任“台大智慧隊”隊長，聯手知名橋牌國手黃光輝等高手，張忠謀神情輕鬆全程參與比賽，展現對橋牌運動的熱情，身體狀態相當不錯。



政大在新聞稿中提到，張忠謀牌齡超過70年，多次代表台灣征戰國際賽場，曾與股神巴菲特、微軟創辦人比爾蓋茲同桌對決。本次他全程投入賽事，精神奕奕，展現對橋牌運動的深厚熱情，也為在場師生帶來無比激勵。



根據《中時新聞網》報導，張忠謀退休後全心投入橋牌運動，積極到世界各地參加比賽，與各路好手切磋。張忠謀的夫人張淑芬也曾透露，張忠謀退休後專注在寫自傳和打橋牌兩件事情上，生活相當充實。



張忠謀雖然已經94歲，但平時透過橋牌運動健腦，搭配規律作息、清淡飲食、每周至少運動6天，並靠著音樂閱讀紓壓，甚至放慢說話速度養生，這也成為張忠謀的長壽之道。



事實上，橋牌運動結合邏輯推理、記憶力、數學計算、溝通技巧與心理戰，被國際奧委會認可為正式智力運動，並有國際賽事與段位制度。