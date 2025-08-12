災損光電板紅色油汙滲出？台官方否認是來源

藍委王育敏。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月12日電(記者 俞敦平)“行政院長”卓榮泰今日赴“立法院”針對“丹娜絲颱風及7-28豪雨災後復原重建”進行專案報告及備詢，中國國民黨籍“立委”王育敏關切受損光電板與石棉瓦可能引發的環境汙染，質疑“環境部”先前聲稱“光電板無問題”是否失實，並指現場堆滯光電板滲出紅色油汙。台“環境部長”彭啟明否認油汙源自光電板，研判是生鏽鐵板或車輛油汙所致，並承諾兩個月內完成清理。



12日，“行政院長”卓榮泰赴“立法院”就“丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建”專案報告及備詢。



在質詢中，藍委王育敏質詢彭啟明時指出，此次災害造成11.4萬片光電板與1.56萬噸石棉瓦受損，先前“環境部”曾聲稱光電板並無環境問題，卻現場看到堆滯光電板滲出紅色油汙。她要求“環境部”清楚說明油汙來源，並提出明確的清除時程與進度，以免災後再釀成第二次環境災難。



彭啟明回應，紅色油汙經研判並非來自光電板，而可能是附近生鏽鐵板或車輛油汙所致，水質檢驗結果將於數日後出爐。他強調，光電板與石棉瓦的清理作業已在台南、嘉義等地同步進行，預計兩個月內完成，也就是9月底前結束所有清理工作，並承諾將加快重建進度，避免環境風險擴大。