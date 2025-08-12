綠委林岱樺支持普發現金　藍委羅智強感謝

藍委羅智強。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月12日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”羅智強今日在質詢中自曝已將新書所得捐出一百萬元協助災民，並特別感謝民進黨籍“立委”林岱樺在質詢中力挺“普發現金一萬元”政策。他認為林岱樺此舉展現跨黨派關懷災民的精神，也促使“行政院長”卓榮泰明確承諾，普發現金將於10月底前發放到位，不會打折扣。



“行政院長”卓榮泰12日赴“立法院”就“丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建”進行專案報告及備詢。



颱風“丹娜絲”於7月重創中南部，引發嚴重淹水、停電及農業損失，728豪雨更讓災情加劇。“行政院”提出“丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例”，並將普發現金一萬元納入條文，作為補助災民及全台民眾的措施。由於條例須經“立法院”審議通過，時程備受關注。今日，綠委林岱樺在質詢時罕見與黨內部分立場不同，要求“行政院”儘速發放，引起政壇關注，此舉牽動2026高雄市長選舉布局。



緊接著林岱樺質詢的藍委羅智強表示，近日看到災民家園泡水、無助呼救的畫面，心中感到沉重，因此決定將新書所得的一百萬元捐出，協助中南部受災民眾。他呼籲卓榮泰“苦民所苦”，將災民需求放在心上，全力推進重建。羅智強並接續林岱樺先前的提問，指出普發現金一萬元對災民如同“即時雨”，雖然政府已有其他補助，但普發是額外的幫助。他表示，林岱樺努力追問發放時程，似乎得到九月底做不到的結論，因此改問十月底能否完成。



卓榮泰回應，若法制化程序順利完成，“一萬元不會打折扣”，並確認以十月底為目標發放。他強調，“總統”公告法律後即可生效，相關經費將包含對弱勢的關懷與基礎設施修復，請“財政部”加速作業，讓災民及民眾早日受惠。