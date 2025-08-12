綠委林岱樺逼問普發現金時程　卓榮泰不鬆口

綠委林岱樺質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月12日電（記者 黃筱筠）爭取民進黨高雄市長提名的民進黨“立委”林岱樺今天質詢火力全開，直接逼問“行政院長”卓榮泰以及“財政部長”莊翠雲何時可以普發現金？雖然兩人守口如瓶都沒有承諾何時會普發現金，但卓榮泰也說8月底會完成法制化。林則不滿說，8月底完成法制化，有1個月時間，9月底都發不出來，現在賴清德民調已經下滑了，趕快普發現金救救賴清德。



“立法院”今天邀請“行政院長”卓榮泰提出丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建專案報告並備質詢。



林岱樺下午質詢火力聚焦在普發現金一事，由於“行政院”提及10月底前來不及發，林則說，應該要從簡、從速普發1萬元，賴清德已經同意法案並且公布，哪來10月無法發？你的“憲法”程序可以做，你說要舉債不會複雜啊。但是現在災區道路中斷、陸上颱風警報，災害重建腳步剛要起步，還告訴人民你們慢慢等，年底會不會發不知道，你救救台灣、救救賴清德，趕緊全面普發1萬元。



卓榮泰說，現在財政健全，每年都有多少歲計賸餘，他們認為錢要花在最需要地方，現在看到颱風以及728豪雨遍地損傷，“立法院”三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別條例》，這個內容基本不變，會用最快速度。



林岱樺搶話逼問，什麼時候？卓榮泰說，最快速度提出韌性條例補上金額，“立法院”審議通過就會編列，一定會很快。



林岱樺又說，“立法院長”韓國瑜一定會主持會議儘速處理，最快什麼時候？卓榮泰也說，他已經拜託韓國瑜。

