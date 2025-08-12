紀念台灣光復80周年　松濤社：綠歪曲歷史

松濤社執行長宋緒康。（照：宋緒康提供） 中評社台北8月12日電／今年適逢對日抗戰勝利及光復台灣80週年，由民間團體松濤社發起的一項紀念大會，將於8月16日下午三點在中正紀念堂戶外廣場舉行。



松濤社執行長宋緒康有感於此一關鍵性時刻，決心舉辦紀念大會。目前有30餘個團體加入協辦單位，包括國民黨熱烈表態參與，足證歷史良知，愛國熱忱，深植人心。



松濤社指出，當天大會的表演團隊包括：幼童合唱團、少年啦啦隊、壯年退伍三軍儀隊、成年合唱團等，代表社會不同年紀群；另有台灣本地星野合唱團、來自菲律賓歌手郭彥希、來自香港莒光樂隊等，象徵當年抗戰時期全球華人各盡其能。



此次大會主席為“國防部”前“部長”伍世文，參與者包括國民黨秘書長黃健庭、“中華民國”婦女聯合會主委雷倩、前“國安會”祕書長胡為真、前“外交部長”林永樂等。另外出席的先烈後人有吉星文將軍之子吉民立、張靈甫將軍之子張道宇、蕭山令將軍孫子蕭慶國。先賢後人則有蔣緯國將軍之子蔣孝剛暨夫人、王寵惠院長男孫王守正、女孫王依仁，當年向四行倉庫守軍獻旗的楊惠敏之子朱復轟。



松濤社表示，面對此一具有紀念性的節慶，民進黨政府不僅漠視迴避，甚至歪曲歷史，諛媚日本，完全不敢使用“勝利”二字。以“國史館”為例：今年8月中旬舉辦“中日戰爭到終戰接收學術研討會”，其“終戰”兩字，是日本掩飾戰敗恥辱用語。而中華民國是當年的戰勝國，竟被卑屈矮化，取悅日本。民進黨政府媚日的心態，令人痛心。



反觀英、美之例，美國常謂“Victory Day for World War Two”，直譯為“二次大戰勝利日”；英國所謂“Victory in Europe Day”，也譯為“歐戰勝利日”，都以“勝利”昭告天下。今年5月8日，賴清德與蕭美琴出席“歐戰勝利80週年紀念茶會”，說是紀念“歐戰勝利”，卻又迴避“抗戰勝利”，居心叵測。有美國駐台外交人士，因不齒其行徑不願出席。



松濤社表示，中國大陸目前正積極掌握“對日抗戰勝利80週年”的發言權，意圖強化當年共產黨對日抗戰的比重。並於9月3日舉行大閱兵，廣邀當年飛虎隊後人參加。史家盡知飛虎隊榮譽主席是蔣夫人宋美齡女士，而蔣介石領導軍民浴血，才有抗戰勝利。抗戰殉國300餘萬軍人，蒙難2000餘萬百姓，此一慘痛的代價與教訓絕不容抹滅與竄改。



松濤社執行長宋緒康呼籲民眾，有志之士均能踴躍出席此一具有紀念性的活動，以正史實，並為“中華民國”的永續發展見證。