民調挺核三延役　郭智輝諷拿掉敦親睦鄰費

郭智輝（左）與卓榮泰備詢。（中評社 資料照） 中評社台北8月12日電／核三重啟公投將於8月23日投開票，中國國民黨籍“立委”蘇清泉12日在“立法院”質詢時表示，恆春半島四個鄉鎮做民調，同意延役有75%，非核家園這個神主牌是無聊且沒有意義的。“經濟部長”郭智輝答詢時說，“你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？真的啊”！



“立法院”會今邀請“行政院長”率同相關“部會”首長列席，提出“丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建”，專案報告並備質詢。



根據《中時新聞網》報導，蘇清泉質詢時關注核三延役議題，蘇指出，美國前“國安”官員與退役海軍少將提及，台灣應該重啟閒置的核電廠，台灣能源都靠外面，這非常危險。



蘇清泉接著提到，他就在屏東，恆春半島四個鄉鎮做民調，同意延役有75%，全台同意的有70%、反對18%，非核家園這個神主牌是無聊且沒有意義的。



此時，國民黨籍“立法院長”韓國瑜喊時間暫停。韓提醒蘇清泉今日是依照“立法院”職權行使法”請卓院長就丹娜絲颱風做專案報告，請互相尊重且理性對話。蘇則回應：“好”。



不過，蘇清泉仍繼續追問核三議題，他說，核三廠土地面積高達500公頃，過渡時期，將來要做小型模組化反應爐（SMR）、核融合，他們都非常贊成。大家都非常清楚、聰明，核三廠廠長、副廠長都在那邊結婚生子，退休還住在那邊，如果很危險，早就跑走了。



郭智輝說，“你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？真的啊！他是看到敦親睦鄰費，你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要同意”。蘇清泉感嘆，說這個沒有意思啦！