蔡壁如挺黃國昌選新北　可布局嘉市、彰化

民眾黨中央委員蔡壁如。（中評社 資料照） 中評社台北8月12日電／台灣民眾黨主席黃國昌11日表態將投入2026年新北市長選舉，並宣示民眾黨明年目標是拿下行政權。民眾黨中央委員、前“立委”蔡壁如12日在網路節目盛讚，黃國昌的布局很好，除了時機恰當、製造好話題，而主帥親征更有助提振士氣。



蔡壁如12日接受網路節目《中午來開匯》專訪時表示，黃國昌佈局很好，剛好726罷免後，政治語言上，大家會認為是藍白合作之下的勝利，黃國昌這時間點表態是很好的話題，“我支持黃國昌表態選新北，黨主席主帥親征，可以振奮黨的士氣”。主持人認為，新北市是最大市，藍營會不會禮讓說實在不那麼樂觀，蔡壁如則回“比民調搞不好願意，我們不要太悲觀。”



蔡壁如說，除新北市長選舉外，中國國民黨嘉義市長黃敏惠明年任期屆滿，接班人仍未浮出檯面，而民進黨籍“立委”王美惠也避談選舉；此外，彰化縣則有個魔咒，通常國民黨的首長做8年後，選上的民進黨首長只能做一屆，假使魔咒沒有被打破，而國民黨也相信這魔咒，也許“禮讓”給民眾黨也是一種選項。



蔡壁如認為，嘉義、彰化狀況比較混沌，可以談，尤其此次關稅受影響最大的傳產、工具機工業都在這兩縣市最多；而彰化市市長也不失為一個好選擇，因為民眾黨是小黨，從小區域開始經營、從基層穩定基礎。