中評關注：民進黨內外交迫　卓榮泰轉趨低調

卓榮泰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月13日電（記者 鄭羿菲）綠營掀起朝野鬥爭，賴清德去年底矢言“要用更大的民主來解決”，但726大罷免顯然民意並不買單，緊接著南台灣風災、美國對等關稅等事件，讓“賴政府”內外交迫，“行政院長”卓榮泰12日赴“立法院”專案報告態度轉為低調，不再與藍白委抬槓，並透露可能進行“內閣”人事調整，但卓過去1年多也是鬥爭在野黨的幫手，藍白能輕輕放過？



“賴政府”近期受海內外事件衝擊，726大罷免以綠營大潰敗告終，但賴清德不改其志，仍選擇823“與罷團同行”。且觀察掀起綠營大罷免的民進黨“立法院”黨團總召柯建銘、配合民進黨團頻繁提覆議與“釋憲”的卓榮泰，2人仍穩坐泰山，賴似仍無視“更大的民主”的結果，要走鬥爭路線。



不過，在大罷免議題上，日本媒體對“賴政府”批評聲浪升高，過去與民進黨友好的保守派媒體《讀賣新聞》、《產經新聞》刊出評論批評，自由派的《朝日新聞》社論也對罷免政局表達不樂見的態度。日媒一定程度上反映出台灣社會對大罷免的態度，再加上台灣民意基金會11日公布最新民調，贊成823罷免的僅31.7%，不贊成者高達61.4%，該基金會董事長游盈隆以“大罷免終將證實只是一場情緒多於理智的莽撞政治行動”形容。



大罷免顯然已成賴清德執政包袱，此外，丹娜絲颱風災害重創南台灣，救災工作至今已持續1個月，外界多形容“台南灣救災不力”。另外，美國課徵台灣關稅“20%＋N”，也引爆台灣社會各界不滿，“行政院副院長”鄭麗君才在11日緊急召開記者會說明，但實際上並未明確說明台美關稅談判到底台灣以什麼籌碼換取美國降低關稅，台灣產業界、中小企業都“剉咧等”（閩南語：顫抖著等待）。



大罷免、南台灣救災不力、關稅等3大事件，成為民進黨政府內外交迫的主因，包括台灣民意基金會、TVBS民調都顯示民進黨面臨嚴峻挑戰。台灣民意基金會12日的民調中，僅33.3%民眾贊同賴清德施政的方式，54.4%表示不贊同，不滿意度遠超滿意度21.1%；TVBS 11日的民調中，賴清德的滿意度跌至28%，創下就任以來新低，不滿意度55%。

