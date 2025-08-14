吳玉山：美俄峰會若犧牲烏克蘭　台灣呢?

中研院士吳玉山接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月14日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普與俄羅斯總統普京預定15日在美國阿拉斯加州舉行俄烏停火峰會。“中研院院士”吳玉山向中評社說，美國以前視蘇聯、中國為主要敵人，現在就只剩中國，從俄烏停火看烏克蘭是否被割地出賣，即能看出未來中美談判，在兩岸局勢下，台灣也將會是被犧牲的考量因素。



吳玉山說，特朗普現在主要對手就是中國，現在外界好奇特朗普先刻意拉攏普京，因特朗普正在防著中國領導人，從烏克蘭是否將會被交易的情況下，特朗普的政策中，若與中國交手，台灣當然是考慮犧牲的因素，且若兩岸發生戰爭，誰能確保美國出口干預的程度？因特朗普連自己在講什麼話，恐怕都不曉得。



吳玉山，出生於台北，祖籍湖南省寧鄉縣。台灣大學政治學系學士、政治大學東亞研究所碩士，美國加州柏克萊大學政治學博士。現任“中研院院士”、“中研院”政治學研究所特聘研究員、台灣大學政治學系合聘教授、政治大學東亞研究所、清華大學台北政經學院與中央大學法律與政府研究所講座教授。父親吳俊才曾任國民黨副秘書長、政治大學東亞研究所首任所長。



吳玉山說，烏克蘭與台灣有類似處，也有不類似處，烏克蘭部分領土是被俄羅斯佔領，而烏克蘭擁有台灣18倍的領土，烏克蘭目前無法像台灣一樣有時間拖。但他始終認為，台灣不能將所有的寶押注在美國身上，誰能確保對岸發動對台戰爭時，美國會怎樣具體協防台灣？



吳玉山對中評社說，大家對美國現在有很多失望，都是源自由曾對美國充滿希望，美國始終是以對自己最大利益去考量的國家，美國是要拉攏全球，並不讓第二的中國能崛起。特朗普說要讓美國再度偉大、讓大家有錢賺，特朗普撥得算盤，就是要讓美國去佔便宜。



他還說，台美好像常常稱關係很麻吉（好友），但其實如今關稅戰，卻擋不住壓力，以前歐盟、日本、韓國也說與美國麻吉，結果太依賴美國，卻吃足大大的苦頭，不過，台灣又能有長期抵抗美國關稅的體力嗎？