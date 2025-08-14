吳玉山：美操作非紅供應鏈會面臨反撲

“中研院”院士吳玉山接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月14日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普發動關稅戰，強調非紅供應鏈。“中研院”院士吳玉山接受中評社訪問表示，特朗普提倡非紅供應鏈，要其他國家防止中國大陸洗產地，如火如荼地操作，但其實這樣“反經濟”操作，他並不看好，滿大的程度會面臨到反撲。



“說難聽點，以後大家與美國交易，就像在跟綁匪談價錢、談生意。”吳玉山說，特朗普的做法，除了損傷美國與各國之間的信用，特朗普也把美國自己的軟實力都丟光，特朗普以為美國得到很多硬實力，但沒軟實力，就很多都失去了。



吳玉山說，台灣近幾年配合美國非紅供應鏈，使得對美貿易有時會出現超過兩岸貿易量，台灣與各國貿易是以半導體產品做為主力，其實在大陸對台半導體也有很大需求。但對美國來講，不能讓先進製程產品賣給中國大陸，所以台積電等半導體在大陸一直沒有完整的產業鏈，上游全都在美國或美國的盟友。



吳玉山，出生於台北，祖籍湖南省寧鄉縣。台灣大學政治學系學士、政治大學東亞研究所碩士，美國加州柏克萊大學政治學博士。現任“中研院”院士、“中研院”政治學研究所特聘研究員、台灣大學政治學系合聘教授、政治大學東亞研究所、清華大學台北政經學院與中央大學法律與政府研究所講座教授。父親吳俊才曾任國民黨副秘書長、政治大學東亞研究所首任所長。



吳玉山說，美國不讓先進製程的產品流到中國大陸，台灣沒辦法說什麼話，加上現在兩岸政治關係差，兩岸產品也面臨有項目限制，以前的許多ECFA海峽兩岸經濟合作架構協議互惠讓利，將面臨都沒了。



吳玉山向中評社說，美國對各國都是施以這樣的情況，要大家來非紅供應鏈，認為中國大陸是常透過第三地洗產地，所以美國一開始對越南課徵20%，更說若發現幫中國大陸洗產地就課40%。美國現在的做法，就是要防堵中國大陸大量產品銷到美國，也要防止中國大陸透過其他第三國進入產品到美國，這完全就是美國現在的策略。



但他認為，這樣的政治動機並不符合經濟邏輯，美國施壓，產生很多生產鏈改變，經濟是否能恢復？特朗普究竟要高壓政治多久？特朗普2.0才剛上任一年，就如火如荼，但到第2至4年呢？美國這樣的反經濟操作，他不是那麼看好，滿大程度恐反撲。