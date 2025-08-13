中評關注：賴清德滿意度狂跌本命區拉警報？

《台灣民意基金會》8月最新民調，台南與高雄地區對賴清德處理“國家大事”，都是不贊同超過贊同。（取自《台灣民意基金會》） 中評社台北8月13日電（記者 黃筱筠）中颱風“楊柳”將侵襲台灣，從侵台路徑來看，南台灣又將是風暴中心。這一年來不管颱風或是豪雨已讓中南部淹水等災情嚴重，“賴政府”勘災又數度被批。加上從最近幾項民調觀察，賴清德本命區台南市，在2026縣市長恐怕不保。而高雄市長黨內初選引發的爭議，將是賴清德2026年第二個警報。



根據最近的《美麗島電子報》、《TVBS》、《台灣民意基金會》民調趨勢，賴清德滿意度已是上任以來新低。但細看民調數字會覺得更可怕，過去一向是民進黨票倉的嘉義、台南、高雄、屏東等縣市，不滿度高於滿意度也成為趨勢。如果賴清德連票倉的滿意度都失利，2026縣市長選舉民進黨能拿下的席次堪慮。



民進黨目前在地方執政縣市包括：高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣，僅剩下5個縣市，未來就算拿下宜蘭縣，但只要失去一個“直轄市”高雄或是台南，都算是2026縣市長選舉敗選。以目前民調趨勢看起來，民進黨竟然連優勢區都失去優勢。



根據《台灣民意基金會》8月最新民調顯示，台南市民眾35.9%贊同賴清德處理大事，但不贊同高達43.3%超過贊同；高雄市民贊同為44.9%，不贊同為46.3%。高雄與台南市民對於賴清德處理大事都是不贊同超過贊同。



根據《TVBS》民調分析顯示，在水災較嚴重的雲嘉南地區，38%民眾對於政府救災表現表示滿意，不滿意也高達47%；高屏澎地區則有53%民眾表示不滿意，僅28%滿意。民進黨執政縣市對“賴政府”救災都是不滿意高於滿意。



加上《美麗島電子報》7月份民調顯示，對於賴清德執政以來整體表現在雲嘉南地區滿意是41.8%，不滿意是49.8%；高屏地區滿意為46.0%，不滿意為48.8%，同樣是不滿意度高於滿意。綜合這幾個民調來看，賴清德執政一年多連綠營地盤的民眾都對賴執政感到不滿。

