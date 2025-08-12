吳玉山：台灣講話像民主黨恐讓特朗普反感

前藍委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在網路直播節目“志聖鮮思”，邀請“中研院”院士吳玉山討論時事議題。(照:志聖鮮思節目提供) 中評社台北8月12日電／國民黨前“立委”陳學聖、台灣清華大學兼任助理教授何志勇12日在網路直播節目“志聖鮮思”，邀請“中研院”院士吳玉山對談。吳玉山說，特朗普主義是國際秩序新轉變，台灣不能再用過去強調民主夥伴與共同價值等舊方式來跟美國互動，否則只會增加美國總統特朗普反感。



吳玉山首先表示，特朗普主義主要由三個面向構成，第一，美中霸權競爭，美國人做世界霸主這麼久，現在受到中國崛起的挑戰，感覺芒刺在背；第二，重商主義，全球分工下許多國家經濟崛起，美國覺得自己被掏空；第三，右翼民粹，由於美國貧富差距擴大，右翼民粹政客說服社會底層，相信美國被外國欺負，導致民族主義甚至種族主義蔓延。



吳玉山說，特朗普第一任期最常講“中國”（China），現在也常講非法移民破壞美國治安，而人的基因對不同族群感受最為強烈，所以特朗普可以在美國經濟困難時，開始以右派民粹動員支持者心理感受，告訴大眾應該要攻擊誰、恨誰，這與兩次大戰期間崛起的右派領導人墨索里尼、希特勒類似。



吳玉山續指，特朗普用的重商主義方法非常極端，沒有任何國家或哪個美國總統用過。特朗普用美國的購買力對付世界各國，關稅戰有至少五項功能，第一，平衡貿易逆差，不讓外國賺盡美國人的錢；第二，把所有國家都拉到美國投資，否則面臨高關稅，這是產業政策；第三，以關稅收入減少政府的預算赤字；第四，關稅戰和國家安全掛勾，用來壓制對手；第四，對其他國家的政治指指點點，進行干預，甚至影響其他國家之間的和戰。各國到美國投資，可能在初期有好處，但長期仍要面對美國高成本、高工資問題。如果特朗普這種高壓政策沒有持續，所有國家在美國的投資都會像潮水一樣洩掉。



吳玉山提醒，關稅戰顯示，如果兩國在經貿上骨肉相連，大國作勢要拉開，小國必然依附過去，以避免皮開肉綻的痛苦；但如果跟美國較無連結的大國，或不是單方依賴美國的國家，美國會較搞不定，如俄羅斯跟中國大陸。過度依賴一方，甚至認為這樣的狀態永遠不會改變，有朝一日變化就要大大吃苦，應就事論事瞭解實際狀況，今日的美國不是以前的美國，它已拋棄軟實力，變成全面的霸道。

