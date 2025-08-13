郭智輝酸核三睦鄰費　吳思瑤歎：沒同理心

綠委吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月13日電（記者 黃筱筠）台“經濟部長”郭智輝昨日在“立法院”答詢時談核三敦親睦鄰費是否失言？民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天回應時略顯無奈說，“我是民進黨團幹事長，但是常常被當成‘經濟部’發言人，我需要為郭部長的發言再來澄清或是說明”。郭部長昨天答詢的回應，對屏東民眾敦親睦鄰費不夠充分掌握與沒有同理心。



擔任重啟核三公投反方代表、民進黨“立委”莊瑞雄也說，郭智輝的說法是講得比較直白，但對政府來說，應該是對地方的贖罪。



至於823後“內閣”是否應該改組？莊瑞雄表示，“行政院長”、“總統”權限都尊重，如果能讓行政團隊更精準掌握民意，讓民眾有更大支持，改組又何妨。



吳思瑤說，“行政院長”卓榮泰昨天答詢時也公開說明，必要時機有重要人事改組。上任一年多，誰溝通要加強、要掌握，第一線對民意做出回應，相信社會有公評，卓院長也了然於心。“內閣”改組要讓社會有感，要看到“內閣”整裝待發的氣象、意圖與氣勢，她期待是讓社會有感的改組，必然呈現整個“內閣”團隊整隊上路的新氣象。



核三重啟公投將於23日投票，中國國民黨籍“立委”蘇清泉12日質詢時指出，屏東恆春半島四鄉鎮民調顯示，有高達75%居民贊成核三延役，全台支持度也達70%，反對僅18%，批“非核家園”政策“無聊且沒有意義”。對此，“經濟部長”郭智輝回應，“你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？真的啊”！該說法引起網友熱議，屏東縣長周春米也在臉書回應“郭智輝部長，你錯了”！另外，藍委蘇清泉也投書批評“暗諷恆春人貪財的不當連結。在此必須嚴辭譴責郭智輝，虧他還是屏東枋寮出身”。



吳思瑤強調，“任何政務官評論公共政策時候要更清楚掌握狀況，並彰顯同理心，我不是‘經濟部’發言人，每次郭智輝的發言，我再幫他做說明，這確實是郭部長要好好思考的地方”。



吳思瑤說，屏東縣長周春米的發文，提到屏東民眾並不認為核三是福利跟優惠，反而承擔風險，屏東民眾要到是安全與安心。



綠委莊瑞雄則說，郭部長講得比較直白啦！對民眾來說是政府贖罪，政府也要基於這個心態，因為核三是侵害地方。核三在屏東超過40年，地方上忍受核災的風險陰影，地方上放1萬多桶核廢料，政府一定要有作為。