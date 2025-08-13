盧秀燕不選黨主席兩考量　不排除挺特定人選

國民黨籍台中市長盧秀燕。（中評社 資料照） 中評社台北8月13日電／中國國民黨預訂10月18日改選黨主席，原本台中市長盧秀燕呼聲最高，但近盧人士證實，盧秀燕心意已決，823第二波大罷免後將宣布不參選黨主席，且不會推派代理人。據瞭解，黨主席朱立倫期望交棒心意未改，已有多位潛在人選考慮參選，其中包括當過副主席的黨內高層。



據瞭解，盧陣營未來不排除表態支持特定黨主席候選人，更能確保黨務系統與2028選戰布局目標一致。目前可接棒的人選，包括新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、副主席連勝文都被點名。



國民黨主席將改選，9月1日至5日開放領表登記，10月18日舉行選舉。原本藍營普遍期望定於一尊，由2028最有望角逐大位的盧秀燕接棒黨主席。



根據《中時新聞網》報導，近盧人士指出，盧秀燕並非沒有考慮過，但隨著可能參選的消息甚囂塵上，盧秀燕最重視的市政議題開始遭綠營政治操作，甚至被扭曲抹黑。因此讓盧秀燕堅信“市政優先”才是她該做的事，逐漸對黨主席選舉失去興趣。另外一名近盧人士表示，在726大罷免投票後1周，盧秀燕就下定決心不選黨主席。地方藍營要角都很詫異，但沒人說得動她。



據瞭解，盧秀燕最主要有兩項考量，第一，希望把台中市政顧好，且不被政治因素影響。此考量不只是盧秀燕對市長職務的堅持，更是要穩住台中票倉。畢竟過去“總統”大選中部搖擺區都被綠營端走，因此顧好市政順利交棒，有助於穩住中部票倉。



第二考量則是，歷經這幾次選舉，國民黨開始意識到黨主席應該要當“扶龍王”。目前黨內共識就是政黨輪替，即使盧秀燕不當黨主席，黨中央2028提名時，黨主席不管是誰，也不敢另有私心“卡盧”。



國民黨台中市黨部主委顏文正則指出，盧市長至今從未提過要參選大位，尚有1年多的市長任期，把市長做好，大家就會支持。對於市長卸任後的空窗期，他說“盧市長自有規畫，到時候就會水到渠成”。



而盧秀燕長期與台灣民眾黨關係密切，包括2024“立委”選舉、726大罷免都交出漂亮成績單。若不參選黨主席，外界憂心是否影響藍白合？民眾黨台中市黨部主委陳清龍認為，藍白合在726大罷免從台中發酵到全台，在野黨有共識一定要合。他認為，盧秀燕即使不擔任黨主席，相信也是國民黨內很關鍵的角色。