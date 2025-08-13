郭智輝談核三廠又失言　藍委怒轟道歉下台

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月13日電（記者 張嘉文）台“經濟部長”郭智輝昨日在“立院”備詢時，因為核電相關問題的發言再度引發爭議。對此，中國國民黨籍“立委”賴士葆今天表示，郭智輝常常失言，且講話都非常輕佻，此次的言論其實是在歧視屏東人，認為他們是為了補助費才支持核三，應向屏東鄉親正式道歉，且應該下台。



國民黨籍“立委”許宇甄也說，這不僅是對屏東恆春居民判斷能力的輕蔑，更赤裸揭露民進黨政府在能源政策上的雙重標準與居高臨下的心態，而郭智輝不知自我檢討，反而用嘲諷言詞去質疑地方民意，請郭為自己白目言論向屏東人道歉、立即下台。



郭智輝12日在“立法院”針對藍委蘇清泉所提“屏東恆春半島四鄉鎮民調顯示，有高達75%居民贊成核三延役”答詢時，竟脫口稱 “你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？”引發社會嘩然。



賴士葆今天在“立法院”受訪時對此表示，照郭智輝邏輯的話，要不要問一下賴清德，這些支持綠電的團體，是否都是為了綠電的補助呢？因為綠電部分，政府也補助很多。



賴士葆說，郭智輝這種發言就是太藐視老百姓了，現在的民意是肯定台灣核電的管理及安全性，完全不是為了補助。郭之前上任，外界認為可能賴清德有想要重啟核電的意味，所以找郭來，結果現在郭智輝為了當官，出賣他的靈魂，已一面倒向非核，昨天那些話是嚴重失言，應該正式道歉並且下台。



許宇甄則強調，若照郭智輝的“神邏輯”，凡涉及經濟誘因的支持都不算數，那政府是不是也該立刻取消太陽能與離岸風電的躉購費率？綠能業者投入光電與風場，不也是衝著高價收購而來？



許宇甄認為，“敦親睦鄰經費”是對風險的補償與對社區的回饋，並不會剝奪居民對能源政策的獨立判斷能力。恆春居民支持核三延役，不僅因經濟回饋，更是基於對能源安全、穩定供電與地方發展的長期認知。把居民的支持簡化為“金錢收買”，等同抹殺他們的理性與尊嚴。