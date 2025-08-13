郭智輝否認談核三失言　不回應被批垃圾

台“經濟部長”郭智輝出席“2025第九屆新能源國際論壇”。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月13日電（記者 張穎齊）台“經濟部長”郭智輝12日脫口說若把屏東恆春的核三發電廠敦親睦鄰費拿掉，看民眾支不支持，引發爭議。民進黨籍屏東縣長周春米說郭錯了，台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌更轟“垃圾部長、即刻下台！”。郭智輝13日回應，他是拿出社會科學研究方法去論述，“我這是失言嗎？”更說不回應黃國昌批他垃圾，改組下台的問題也不該問他。



核三重啟公投將於23日投票，中國國民黨籍“立委”蘇清泉12日質詢時指出，屏東恆春半島四鄉鎮民調顯示，有高達75%居民贊成核三延役；而郭智輝則回“把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？真的啊！”周春米13日以題為“郭智輝部長，你錯了”發文反駁。



郭智輝13日赴元大金融廣場出席今周刊舉辦的“2025第九屆新能源國際論壇”，會前被記者追問時，郭一度動怒急說致詞完後，會後受訪。致詞10分鐘後，郭隨即笑臉迎人出面受訪。



郭智輝表示，大家對這個研究命題有不同看法，他是做社會科學研究的老師，必須探討這些變數關係，因蘇清泉說75%受訪民眾是支持，但他對這命題非常不以為然，若當作調查，那如把因變數拿掉，在沒補助情況下是否7成人支持？他只是提出這討論方向，他不知大家會有這樣反應。至於周春米的反應，他認為周春米並不知道，他是提出社會科學研究方法論述，周春米是就社會學方法思考回應，彼此研究方向不一樣。



媒體問要不要為失言道歉？郭智輝反問“你認為這個是失言嗎？我只是在講社會調查時，問卷要把因變數拿出來做調查，這就是失言？”



記者問，如今藍白狂轟你，黃國昌更說你是垃圾部長、即刻下台？如何回應？會採取法律嗎？



郭智輝笑說，每個人對這種議題都有不同的看法，他以前也講過，他引用蘇軾〈題西林壁〉詩：“橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同”，每個人對每個命題角度看法不一樣，黃國昌批評他垃圾，這是黃國昌的角度看他，他不認為自己是這樣，他也不一定要回應這問題。