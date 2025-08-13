何時普發現金？吳思瑤：朝10月底努力

綠委吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月13日電（記者 黃筱筠）民進黨籍“立委”林岱樺12日質詢提及，希望“行政院”9月底普發現金，“行政院長”卓榮泰則表達希望8月底法制化。對此，民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今日表示，“要符合10月底前完成發放，我認為是很難達成，但是可朝向10月底開始發放去努力，現在‘立法院’是第一關，希望朝野合作”。



吳思瑤說，現在要讓普發現金“違憲”變成合憲，是執政團隊在意部分，“內閣”研判可能透過修正特別條例，趕快送修正案，再經過“立法院”這一關。如果大家期待加速發放，呼籲朝野針對特別條例修正，能夠專業監督、加速進程。



她也說，過去發放過程不管消費券、普發現金等，都要行政作業，給人民一段時間，過去也有長達6個月的領取期限，“要符合10月底前完成發放，我認為是很難達成，但是朝向10月底開始發放去努力，‘立法院’第一關，希望朝野合作”。



目前“立法院”是史上最長延會，委員會召開，但官員很早都離開了，連“立法院長”韓國瑜昨天都說卓榮泰備詢卻沒有委員在場。



吳思瑤說，現在是史上最長延會，並沒有正當性，要審查的案子都沒有，我們反對延會，從第一次 到第二次延會，都同樣狀況上演，委員會、院會無案可審。委員會用考察墊檔，院會也無案可審，就用決議案、譴責案墊檔，或者請卓院長來專報充實院會議程。



她說，“憲法”設計有道理的，為什麼要分上下會期，有會期與休會，我們區域“立委”休會期間不是薪水小偷，是回到選區爭取建設，大家現在可以每天看看議程 是不是議程沒有正當性。



吳思瑤也說，韓院長特別去強調、在乎的，跟社會關注的重點有落差。是韓國瑜主持的時候，台下有沒有“立委”陪他，一個適任、適格院長更該在乎“立法院”程序有沒有被踐行，以及委員會討論有沒有被沒收，韓院長舉行的協商有沒有確實。這延會超級沒有正當性 請讓區域“立委”回選區做選民服務與地方建設。