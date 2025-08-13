中颱直撲高雄午後風雨強　陳其邁視察防汛

民進黨籍高雄市長陳其邁13日上午前往燕巢海成抽水站視察防汛整備情況。（圖：高雄市政府提供） 中評社高雄8月13日電（記者 蔣繼平）中度颱風楊柳直撲南台灣，中南部地區共9縣市13日停班停課。民進黨籍高雄市長陳其邁13日上午視察防汛整備情況，籲民眾颱風期間“非必要不出門”。因午後風雨趨強，高雄市區百貨幾乎同步休館一日未營業，上午10點部分餐飲及便利商店營業，不少民眾趁風雨未大時趕緊出門採買。



陳其邁13日上午前往燕巢海成抽水站視察防汛整備情況，並在臉書發文指出，高雄已列為颱風陸上警戒區域，受颱風外圍環流影響，各地已出現間歇性降雨與強勁陣風。風量方面，彌陀為最高11.6s／m（平均陣風6級風），其次為梓官、小港、林園及旗津，皆為沿海地區。



由於高雄在13日中午後風雨將開始轉強，為確保市民安全，高雄多家百貨與商場同步宣布休館一日，漢神百貨、漢神巨蛋、夢時代購物中心、義享時尚廣場、義大世界購物廣場、大立百貨、大統五福店、新光三越等均未營業，僅Global Mall環球新左營車站因應旅客基本需求維持正常營業。



由於0728連續豪雨已導致高雄山區受創嚴重，根據農村水保署研判，高雄山區13里共有42條土石流潛勢溪流達到黃色警戒，市府12日已針對六龜、那瑪夏、桃源3區啟動預防性撤離，共計疏散1188人。根據氣象署預估，高雄山區未來3日雨量恐達400到600毫米，致災風險大增。



高雄市政府呼籲民眾嚴加防颱，避免不必要外出。並提醒民眾隨時關注氣象與交通資訊，遠離山區及河川，嚴防瞬間強風與豪雨帶來的二次災害。