怎喬新北市長？黃國昌：等新任國民黨主席

民眾黨主席黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月13日電（記者 鄭羿菲）日前表態參選2026新北市長的台灣民眾黨主席黃國昌13日表示，選舉當然不是先喊先贏，透過民調整合也是不錯的選項，未來靜候中國國民黨主席選舉後，以最大誠意、最大善意、最坦率的心態，一起尋求合作的可能性與方式。



國民黨主席選舉時程，9月4、5日辦理登記，10月18日投票，11月1日全代會交接。



黃國昌強調，2028讓賴清德下台依然是民眾黨最重要的目標，為此民眾黨願意與各界政黨及國民黨一同努力，當“賴政府”選擇擺爛，在野黨必須要承擔起撐起台灣的責任。



台灣民眾黨主席黃國昌力推823核三延役公投，公投第四場電視發表會正方代表由黃國昌出馬，反方代表則由台灣親子共學教育促進會年僅20歲的吳亞昕擔任。



黃國昌會後接受媒體訪問，被問及國民黨籍台北市副市長李四川也是參選2026新北市長的熱門人選，國民黨籍台北市長蔣萬安今天開金嗓清唱，強調不管川伯在哪都會“甲你攬牢牢”。黃國昌聞言哈哈大笑，接著表示，李四川過去在公共工程上獲得外界肯定，他作為政界的後生晚輩，也很尊敬李四川，無論是時任高雄市長的韓國瑜或蔣萬安，能找到李四川擔任副市長都是非常幸福的事，因此他相信蔣想要把李“攬牢牢”的心情。