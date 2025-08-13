吳崑玉：黃國昌要選新北市長　先得過五關

前親民黨文宣部副主任、政治評論員吳崑玉。（中評社 資料照） 中評社台北8月13日電／前親民黨文宣部副主任吳崑玉13日在網媒評論，台灣民眾黨主席黃國昌要參選新北市長，要先過5關。吳崑玉認為黃國昌日前高調宣佈將參選新北市長，連穿著淺藍襯衫拍的定裝照都已拍好，同步推出，顯然謀劃已久。藍營則放出“黨內人才濟濟”、去年TVBS民調，國民黨籍台北市副市長李四川40％，黃國昌僅10％等訊息，引起外界廣泛討論。



吳崑玉表示，黃國昌掐在這個時機點宣佈參選，其實是很有心機的。823還有7席國民黨立委要面對罷免投票，雖然這7區藍營穩固，綠營也在726後士氣崩盤，但仍無人敢掉以輕心。這時機出手，國民黨剛欠完白營大人情，不好嚴詞拒絕。這讓黃取得一個時間差，起碼強勢洗臉國民黨到8月底，先聲奪人，先講先贏。對方不敢反抗，造成既成事實，以後再來慢慢糾纏。



吳崑玉指出，站在黃的角度，這樣打是很聰明的。反正白營在新北也只有一席議員，沒啥組織基盤，兩手空空，當然只能買空賣空。國民黨歷來縣市長提名作業，多要等到明年3月過完年才會浮上檯面，離現今還有7個多月。提前7個月宣佈參選，可以比其他國民黨候選人提早7個月開始跑地方，等國民黨確定參選人選，黃已經把偏遠地區全都跑一遍了。民進黨現在既無心，也無力佈局新北選戰，主將人選也尚未確定，還沒有現任優勢，自然仍無從反擊。



吳崑玉認為，黃的主要弱點，是他從無行政經驗，而國民黨的兩位可能人選，一是現任新北副市長劉和然，另一是當過新北副市長、現任台北市副市長的李四川，都有豐富的行政經驗，極為熟悉地方生態和問題。連民進黨有意參選新北市長選舉的立委蘇巧慧，背後有個老縣長父親蘇貞昌，人脈與行政經驗也比黃國昌強。所以，黃只能用時間換取空間，從而取得優勢，這是黃國昌的第一關。



吳崑玉說，黃國昌的關鍵節點仍是藍白合，但這關可不是黨主席能說了算的，光此處就有兩關要過。明面上，黃國昌的最大敵人是李四川，不論聲望、民調、與地方人脈，李四川都對黃國昌形成碾壓性優勢。但李四川參選意願仍未確定，所以黃一宣佈參選就帶著議員去拜訪台北市長蔣萬安，講白了就是恐嚇蔣。

