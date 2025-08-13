為桃園航空城發飆　張善政嗆賴民調會再掉

桃園市長張善政13日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月13日電（記者 盧誠輝）為了桃園航空城拆遷戶貸款卡關一事，中國國民黨籍桃園市長張善政13日受訪時罕見動怒表示，“賴政府”完全沒有體恤民間需求，桃市府向“中央”反映卻無動於衷，難怪“賴政府”民調這麼低，不是沒有道理，若“中央”還不知道動起來，民調會繼續往下掉。



台灣史上最大土地開發案桃園航空城計劃目前正如火如荼動工中，許多選擇搬遷到安置住宅或安置街廓的拆遷戶，如今卻面臨貸款卡關的問題。張善政12日到大園區舉辦裡長基層座談會，有多位裡長當場向張反映，“中央承諾給予優惠貸款沒下文，向公股行庫貸款也說沒額度”，張善政也當場怒批“央行”不食人間煙火。



張善政13日再次受訪時仍怒氣未消指出，昨天他在大園召開裡長基層座談，好幾位裡長都反映航空城拆遷戶的整個過程，碰到一些困難，這些困難其實都跟“中央”的政策有關係。他要特別不客氣的講，“賴政府”的民調這麼低，不是沒有道理。



張善政提到，他看到下面的部會，不管是“政務委員”在協調航空城的事情，或者是“央行”在協調貸款，完全沒有體會到民間的需求，“我們已經反映過了，他們無動於衷”。如果這些部會還不知道動起來，來體恤我們民間的需求，“賴政府”的民調還會繼續往下掉。



張善政呼籲，所有“行政院”的部會，能夠體恤航空城這個重大建設的民眾需求，好好的來配合他們的需求，讓這個有史以來最大的一個土地開發案，能夠順利走完最後一哩路。