延攬前日軍高層當政務顧問　新黨要求撤職

新黨與民生黨赴“行政院”門口抗議，左起民生黨主席張穆庭、新黨青年部副主任譚傳紹及游智彬服務處主任王文德。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月13日電（記者 俞敦平）新黨與民生黨今天赴“行政院”門口抗議，批評政府今年3月聘用日本前自衛隊統合幕僚長岩崎茂擔任政務顧問是“通敵賣國”行為，嚴重損害“國格”與“國安”。新黨青年部副主任譚傳紹現場為賴清德與“行政院長”卓榮泰的照片加上小鬍子，諷刺其行為與形象相符，並帶領默哀悼念抗戰犧牲者與慰安婦受害者。抗議中亦提及，昨日青天白日旗在“行政院”大樓倒掛事件，不應僅以“操作疏失”帶過。



“行政院”中央大樓正門頂樓的青天白日旗被發現倒掛，約20分鐘後更正。“行政院”發言人李慧芝12日稱為升旗人員操作失誤，將加強教育訓練。此事引發在野黨不滿，今天新黨與民生黨於“行政院”門口召開記者會，除簡短批評倒掛青天白日旗事件外，主要聚焦抗議政府延攬日本前軍方高層擔任政務顧問。



譚傳紹指出，岩崎茂曾任日本自衛隊統合幕僚長，與日本政界高層關係密切，是“中華民國”歷史上唯一入侵者的軍事代表。此舉等於將台灣軍事機密攤在外國軍方面前，形同開門迎敵，嚴重損害“國格”與安全。他批評政府遺忘歷史，尤其日本對中國大陸與台灣造成的戰爭傷害至今未獲道歉。