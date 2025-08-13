核三回饋金　屏東縣長周春米籲郭智輝心比心

民進黨籍屏東縣長周春米13日上午視察防颱整備時受訪。（圖：屏東縣政府提供） 中評社屏東8月13日電／核三延役公投將於23日投票。針對“經濟部長”郭智輝稱“把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？”民進黨籍屏東縣長周春米13日視察防颱整備時再被問及此事，周春米表示，回饋金有其歷史緣由與法律規範目的，請郭部長將心比心、謙卑以對。



核三延役公投將於23日投票，藍委蘇清泉12日質詢時指出，屏東恆春半島四鄉鎮民調顯示，有高達75%居民贊成核三延役；而郭智輝則回“把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？真的啊！”周春米13日以題為“郭智輝部長，你錯了”發文反駁。



依台電“促進電力發展營運協助金執行要點”，核三廠所在地恆春鎮和鄰接的車城、牡丹和滿州等三鄉鎮公所和屏東縣政府，年度電協金加上放射廢棄物貯存回饋金及公益專案補助，每年回饋金約新台幣2億4千萬元，其中恆春鎮就分得約1億2千萬元，占了一半。



周春米13日上午視察防颱行程時被問及核三議題回應。周春米再度表示，在美麗的恆春半島設核三廠，恆春半島鄉親也與核三廠共存40年，來了這個龐然大物，雖然擔負了台灣相關產業發展，恆春人也榮辱與共。



周春米再度強調，回饋金有其歷史緣由與法律規範目的，請郭部長將心比心，謙卑以對。



因應楊柳颱風襲台，周春米13日上午趕赴高樹縣道185、三地門口社大橋、林邊官埔抽水站等地，實地視察清淤排水作業進度，除了為堅守第一線的工班人員加油打氣，同時提醒所有鄉親嚴防午後即時強降雨，注意自身安全。