許淑華：盧秀燕23日罷免後會表態選主席否

南投縣長許淑華（左）。（照片：NEWS匯流新聞網提供） 中評社台北8月13日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席選舉將於10月18日舉行，傳出國民黨籍台中市長盧秀燕不選。國民黨籍南投縣長許淑華13日上廣播表示，盧秀燕應會在23日大罷免及核電公投後，會有明確表態，當然會擔心盧提早接黨主席，是否早受到砲火？但若盧願選，相信黨內不會有主要競爭對手。



許淑華13日中午在南投縣長室接受來自台北的NEWS匯流新聞網“中午來開匯”主持人黃光芹視訊直播訪問，談及國民黨主席將於10月18日舉行，傳出盧秀燕不選，國民黨籍前“立委”鄭麗文等人有意願參選。



許淑華說，她認為23日7名藍委、核三延役公投的投開票還沒結束前，要討論此話題，盧秀燕都不可能去講，因大罷免案還有3名台中藍委、2名南投藍委。由於9月就要領表登記參選黨主席，她認為盧秀燕在23日後才會有清楚的態度。



許淑華說，多數人對盧秀燕很有期待，黨內有兩派聲音，一是到底該不該提早接黨主席？台中市長兼黨主席，無落跑問題，但離2028大選還有幾年，在這位置上容易承受很多砲火，令人擔憂。其實現在看到除了盧秀燕外，也有鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源等都有意參選，對國民黨來說都好事，還有現任國民黨主席朱立倫也有可能繼續登記參選。



許淑華說，雖朱立倫有說會將黨主席交棒，但還不知道，國民黨現在整體最主要都是關注盧秀燕，若盧秀燕參選，她認為黨內不會再有其他主要競爭者。就看23日後，盧應會有明朗態度，大家也可論述國民黨未來該如何？需要大家相輔相成，也應對明年的縣市首長選舉。