許淑華：黃國昌讓民眾黨極大化國民黨要學習

中評社台北8月13日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席黃國昌11日宣布參選2026新北市長，投下藍白合不合震撼彈。中國國民黨籍南投縣長許淑華13日高度肯定，黃國昌在民眾黨前主席柯文哲不在家的期間，把民眾黨與自己聲勢衝到極大化，更吸到國民黨的支持者，國民黨常鬆懈，一定要學習黃國昌超越自我，藍白一定要合、才能重返執政。



許淑華13日因行程緣故，中午在南投縣長室接受來自台北的NEWS匯流新聞網“中午來開匯”主持人黃光芹視訊直播訪問，談及黃國昌參戰2026新北市長，牽動藍白合不合。



許淑華表示，民進黨7月26日大罷免大失敗，造成國民黨籍“立委”的團結力、黏著度更高，也促成了藍白合，不只“立法院”的合作，連民眾黨的支持者柯粉小草都會來國民黨的造勢場。真的要非常感謝並肯定黃國昌，黃國昌在柯文哲不在家的期間，把民眾黨支持度拉到原有水準，把自己聲望、聲量拉高，藍白合功不可沒。



“黃國昌對國民黨聲援同時，也征服國民黨支持者的心！”許淑華說，國民黨支持者覺得黃國昌的論述、質詢都很有力道，國民黨也瞭解民眾黨的困境，本來柯文哲不在家後，民眾黨情勢低迷，黃國昌把民眾黨支持度拉回來、凝聚小草，造勢場合上，講出讓國民黨支持者喜歡聽的話，都肯定黃國昌這位戰將，更當成自己人。