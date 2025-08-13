台中天災復建需9億　盧秀燕盼藍綠委爭取補助

台中市長盧秀燕勘災，藍委顏寬恒（左）、民眾黨台中市議員江和樹（右）陪同。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月13日電（記者 方敬為）楊柳颱風襲台，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天赴霧峰山區視察暗坑巷道路坍塌搶修情況，宣布投入新台幣2300萬元對該路補強，並公布台中上個月底迄今受颱風、豪雨損害的山區道路共有336條，預估長期復建工程經費約需新台幣9億元，她籲請市籍“立委”不分黨派協助爭取“丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例”補助經費，助台中災後復建。



台灣民眾黨中央委員、台中市議員江和樹向媒體表示，有意參選2026台中市長的民進黨“立委”何欣純日前也來霧峰勘災，結果“只出一雙腳”，沒見到有實質爭取災後復建經費，喊話何欣純若有心選台中市長，要配合盧秀燕市長建設台中，該爭取的經費要認真爭取，否則民眾不會有感。



霧峰區同林里的暗坑路段因邊坡崩落與路面破碎，交通中斷，農作運輸受阻，盧秀燕13日率隊前往現場視察，關心搶修進度，並慰勉第一線人員。盧秀燕宣布，短期將以便道搶通為優先，讓居民及農友可進出運輸龍眼等農作物，長期則由水利局規劃邊坡強固工作，預估經費約新台幣2300萬元，市府將全力籌措財源。



盧秀燕並提及，受上月底強降雨影響，全市共336條道路與邊坡受損，目前已搶通316條，尚有20條位於山區或偏遠地區持續施工。其中逾百條道路雖已搶通，但仍需後續復建與強化工程，確保長久安全。除了一般道路與農路邊坡受損，觀光步道亦受重創，觀旅局所屬20多條登山步道損害，另有6所山區學校建物受損，從7月底至今，市府統計長期復建經費約需新台幣9億元。



盧秀燕籲請市籍“立委”不分黨派協助爭取“丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例”補助經費，全力修復災損設施，保障市民安全與生活品質。



盧秀燕感謝民意代表，包含今天在場的藍委顏寬恒、市議員林碧秀、江和樹、林德宇，李天生、張芬郁等不分藍綠，這段時間不斷奔走，也感謝水利局、建設局、區公所及里長的全力投入，第一時間冒雨會勘並排除障礙，同時感謝熱心市民自發性協助設置三角錐警示，避免危險發生。最後提醒，雖楊柳颱風對台中影響較小，但可能受外圍環流影響，這幾天仍請民眾注意安全、加強戒備。