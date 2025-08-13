館長12日晚抵深圳粉絲多　狂點外賣擺滿整桌

館長陳之漢12日直播中在酒店狂點外賣，吃到超辣食物的時候，一度被辣到說不出話。（照片：館長惡名昭彰Youtube） 中評社台北8月13日電／網紅館長陳之漢6月結束上海行後，上月底參與完大罷免投票後隨即赴澳門談生意，12日晚間抵達廣東深圳，當地粉絲熱情歡迎。有媒體報導指出，約20名大陸民眾在深圳國際機場守候多時，爭相合影留念。館長一行人隨後由商務貴賓樓離開，前往酒店下榻，並獲飯店獻花熱情迎接。



館長12日晚上即在酒店直播，他大點外賣，有豬腳飯、雞湯、串燒、小龍蝦、麻辣鍋、砂鍋粥、椰子雞湯，還有冰淇淋、手搖飲，擺滿一桌，非常豐盛。他吃麻辣食物的時候，還一度被辣到說不出話，不過在喝到砂鍋粥時，則大讚“好鮮喔”，之後也開始吃冰淇淋，但因為一下吃辣一下又吃冰，他擔心會拉肚子，笑喊自己真的“相當水深火熱”。



根據《TVBS》的報導指出，館長此次深圳行程斥資約200萬元，規劃參訪比亞迪、騰訊、抖音等知名企業，並欣賞百萬級無人機表演。他批評，台灣有部分政客與輿論對兩岸身份的狹隘認知，還舉例近期有人因自稱中國人而遭掌摑事件，感嘆“現在路上敢說自己是中國人，可能會被打”。



對於參訪比亞迪，館長說，此行想看看中國大陸造車水準到哪裡，並感嘆台灣人買車價格幾乎是大陸兩倍，“扶植台產車那麼久，結果還是這樣”。

