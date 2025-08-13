王世堅批郭智輝死性不改、傲慢自大

王世堅受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月13日電（記者 黃筱筠）針對“經濟部長”郭智輝關於核三議題的爭議談話，民進黨英系中常委、“立委”王世堅今天受訪痛批郭智輝死性不改，“不該講的話不該輕易說出口”。郭智輝傲慢無知自大、自以為是，以為想給錢了事，是這樣嗎？他也說，就像大同區污水處理廠，在地民眾難道可以集資給政府錢，請政府把這個屎桶拿回去？好不好？不要用那一點錢糟蹋民眾與糟蹋地方。



核三重啟公投將於8月23日投開票，藍委蘇清泉12日在“立院”質詢指出，恆春半島四個鄉鎮75%居民同意核三延役，“經濟部長”郭智輝回應說“把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？”，引發在野批評失言，連民進黨籍屏東縣長周春米今也批“郭智輝部長你錯了”。郭智輝則否認失言。



依台電“促進電力發展營運協助金執行要點”，核三廠所在地恆春鎮和鄰接的車城、牡丹和滿州三鄉公所和縣府，年度“發電促協金”加上放射廢棄物貯存回饋金和公益專案補助，每年回饋金約新台幣2.4億元，其中恆春鎮分得1.2億元。



王世堅今天受訪也不滿郭智輝說，這個發言實在非常不妥、很可惡，屏東民眾也可以跟“經濟部”、政府講，不用給這個錢，我們屏東民眾集資給政府錢，把核電廠拆走，可以這樣說嗎？怎麼可以用一點點補助金回饋金，當合法使用的借口，拿回饋金當遮羞布，這是屏東人30年來的痛，周春米講得很好，婉轉告訴郭智輝不要亂說話。