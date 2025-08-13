朱立倫：日本將台灣還給中華民國是歷史真相

國民黨在中央黨部一樓舉辦抗戰勝利紀念展。左起國民黨秘書長黃健庭、副主席夏立言、主席朱立倫、副主席連勝文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨舉辦一系列活動紀念抗戰勝利暨台灣光復80周年，黨主席朱立倫今日下午親自主持抗戰紀念展揭幕儀式強調，國民黨做為創建中華民國、領導抗戰勝利以及光復台灣的政黨，有責任守護“中華民國”，讓“中華民國”更好。



朱立倫也說，80年前因為抗戰勝利與波茨坦宣言的確立，日本把台灣、澎湖交還給中華民國，這就是歷史的真相，也才會有10月25日在台北中山堂的日本受降典禮，而且後續各項“中華民國”與日本簽訂的和約，都能證實台灣光復的事實，也才會有今天的民主、自由以及安居樂業，他希望大家要永遠放在心中並傳承下去。



紀念抗戰勝利暨台灣光復八十周年，國民黨舉辦一系列活動，包括今天開始到十月底於黨部一樓大廳舉辦紀念展、14日空軍節在“光點華山電影館”舉辦電影《沖天》電影欣賞會、8月29日在“國政基金會”舉辦紀念座談會，以及9月1日前往忠烈祠致敬、9月4日舉辦“二戰勝利酒會”等。



而今日在中央黨部一樓揭幕的特展，展品除了抗戰時期照片，呈現台灣參與抗戰史實，以及抗戰時期軍方使用的德式鋼盔、號角，還包括當時政府印製的文宣，及抗戰勝利後“中華民國”政府授予抗戰有功人士的勳章等多件文物。



朱立倫表示，在80年前的今天，正是淞滬會戰的開始，8年抗戰中華兒女為守護國土，守護中華民國而犧牲奉獻，這是人類史上的慘痛戰爭，當年的國民黨在蔣中正委員長的領導下，所有歷史事實絕不容許任何人抹滅扭曲，今天國民黨慶祝抗戰勝利80周年與台灣光復系列活動，就是要展現先賢先烈為中華民國、為自由民主打拼的成果。



朱立倫強調，因為台灣光復，大家才有今天的民主自由，才能享受安居樂業，大家都應永存心中、共同傳承紀念下去。今年“立法院”通過讓台灣光復節重新列為公定假日，讓民眾知道歷史的真相並共同慶賀台灣光復，共同慶賀台灣今天有民主自由安定的生活。



朱立倫指出，歷史不忘前事之師，希望大家對於和平的期待永遠傳承下去，也希望大家深刻記得，“中華民國”能夠有今天，是先聖先賢們努力的成果，中國國民黨作為創建中華民國的政黨，作為領導抗戰勝利的政黨，作為光復台灣的政黨，我們有責任守護“中華民國”，跟大家共同團結，讓“中華民國”更好。