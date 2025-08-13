桃園市府偕中央大學智慧防災　抗極端氣候

桃園市政府13日與台灣中央大學簽署“環境治理與智慧防災”合作備忘錄。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月13日電（記者 盧誠輝）桃園市政府13日與台灣中央大學簽署“環境治理與智慧防災”合作備忘錄，中國國民黨籍桃園市長張善政表示，期盼透過這次桃園市政府與中央大學的合作，能導入高解析氣象觀測與智慧防災技術，打造兼具科技韌性與環境永續的智慧城市。



桃園市政府13日與台灣中央大學簽署“環境治理與智慧防災”合作備忘錄，出席者包括張善政、桃市府水務局長劉振宇、環保局長顏己喨、台灣中央大學校長蕭述三、副校長阮啟弘等人。



張善政指出，此次備忘錄的簽署，不僅是行政與學術攜手合作的重要象徵，更是桃園邁向智慧環境治理與防災新典範的關鍵一步。未來雙方將持續深化合作，共同實踐“科技守護環境、智慧強化防災”的核心願景，打造市民安全、永續宜居的生活環境。



蕭述三表示，這幾年台灣開始興盛大學社會責任概念，在他的觀念裡面，大學社會責任的重點就是從學校專業領域出發並結合在地，把學術專長用在社會與社區，他非常感謝桃市府看重中央大學，未來一定會好好發揮專長所學，協助陶市府防範風災、降雨與其他災害。



台灣中央大學指出，這次雙方合作內容聚焦於“環境治理”與“智慧防災”兩大主軸。透過中央大學在遙測科技、智慧監測與資料分析等領域的專業，將先進技術導入市政管理，強化污染防制與災害預警，回應日益嚴峻的氣候挑戰。