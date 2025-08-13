朱立倫823動員令：守住7藍委同意核三公投

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月13日電（記者 張嘉文）8月23日將進行第二波大罷免和重啟核三公投的雙投票。中國國民黨主席朱立倫今天在中常會上強調，賴清德完全不管民眾最關心的關稅問題、最擔憂的風災所造成災損問題，還在搞大罷免，“民進黨說要拚到底，我們一定不能大意！”一定要讓“大罷免、大失敗”，守護所有黨籍立委。



對於重啟核三公投，朱立倫說，希望國民黨全黨一起努力，讓核電延役，保住台灣經濟命脈。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中發表談話時做出以上表示。



朱立倫指出，下周六、8月23日有兩項重要投票，其一為民進黨搞出來的大罷免第二回合，尚有七席國民黨優秀立委面臨大罷免，大家要全力以赴，一席都不能少，力拚到底。他強調，所有同志一心，全力以赴，一定要催出所有選票，沒有任何空間再造成自己的內部問題。823之前，全黨最重要政治任務就是團結一致、反惡罷，一定要讓“大罷免、大失敗”。



其二是重啟核三公投，朱立倫說，核電延役事關台灣命脈，不只是產業命脈，也是“國家”安全命脈，這是非常重要的課題。最困難在於，若問民眾贊不贊成核電延役，絕大部分都贊成，但很多人不知道即將舉行公投，所以沒有出來投票。



他表示，包括文傳會進行的廣告、宣傳，或組發會舉辦的公投宣講，明天在高雄、下周一在台北，同時各縣市長也很熱心舉辦宣講，就是希望民眾於下周六站出來投下公投票，“同意核三延役”。他希望國民黨全黨一起努力，讓核電延役，保住台灣經濟命脈。

