國民黨：朱立倫期待順利交棒、放心交棒

國民黨下午召開中常會，由主席朱立倫主持。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月13日電（記者 張嘉文）有媒體報導，中國國民黨籍台中市長盧秀燕將不會競逐黨主席選舉，外界關切現任黨主席朱立倫是否可能因此續任？對此，國民黨發言人楊智伃今天回應說，朱的態度就是期待順利交棒、放心交棒，這也是一直以來的態度，國民黨中央期待有更多的黨內同志一起承擔黨務責任，也期待順利、放心交棒。



對於媒體報導，傳聞朱立倫感慨在大罷免中盡心盡力，卻未獲得黨內一點肯定與掌聲，因此決心要交棒一事，楊智伃則說，相信朱立倫為黨的付出與承擔，大家都看在眼裡，726、823投票全黨都應該團結一致，而不是砲口向內，大家一起幫助“立委”度過這次大罷免難關，讓外界看到國民黨新的品牌形象，讓國民黨重返執政。



國民黨今天下午召開中常會，楊智伃和文傳會主委林寬裕等人在會後轉述，回應媒體提問時做出以上表示。



至於有藍營地方人士擔心如果盧秀燕、朱立倫兩人都不參選主席，表態參選的孫文學校總校長張亞中有很大機會順利當選，可能會衝擊黨務？



楊智伃對此沒有正面回應，她再次重申朱立倫一直以來的態度就是順利交棒、放心交棒，而且許多黨內同志都有意願表態，黨中央歡迎大家一起承擔黨務。



此外，民眾黨主席黃國昌最近表態參選新北市長，外界解讀黃國昌藉此想要換取國民黨在其他縣市的合作？



林寬裕表示，不只是新北市，在全台各地國民黨都有優秀的從政同志在布局，爭取為民服務機會，他認為現在談論縣市長選舉有一點為之過早，而且還存在非常多的變數，藍、白合作受各界期待，國民黨也會充分回應。至於誰是最強的侯選人，時間到了人選自然就會浮現。