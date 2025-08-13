賴勸架沒用　王世堅、陳茂松從常會吵到外面

陳茂松不滿李晏榕發文批王義川。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月13日電（記者 黃筱筠）有關於民進黨政策會執行長、不分區“立委”王義川與性平部主任李晏榕的“厭女台派”發文爭議事件，與王義川同屬“正國會”、民進黨中常委陳茂松與英系中常委王世堅今天為此，從中常會到電梯又吵到黨中央外面，兩人一邊走一邊吵，剛好讓媒體捕獲。但王世堅並沒有留下受訪，陳茂松則說，自己人砍成者這樣適合嗎？還批李晏榕“好像自己是聖女、仙姑一樣”。



陳茂松不滿說，剛剛王世堅說不同意，說應該怎麼樣就怎麼樣。他有什麼好不高興？王義川到各縣市征戰、上節目，一天講好幾個小時，一句小小偏差，就打下去，說是打自己的小孩，“李晏榕不就很大？”誇大到這種地步，從黨的組織來看，王義川才是上司，“這是犯上”。程序上應該先開會，性平部有嗎？



陳茂松與王世堅在中常會爭論時，賴清德就提內黨內爭辯的三原則，但常會結束後，兩人搭電梯下樓，走到門外還是繼續吵。



民進黨“立委”王義川日前在政論節目上對中國國民黨籍台中市長盧秀燕“完妝勘災”的評論引發風波，不只藍白批評他嘲諷女性外貌，民進黨性平部也公開發文譴責，甚至扣上“厭女台派”的標籤，引發不少台派抨擊，挺王派也痛批李晏榕應該要下台。



據轉述，與王義川同派系的中常委陳茂松在中常會，就直接在黨主席賴清德面前提及該事件，替王義川打抱不平，認為性平部對此在臉書發文，有點牽涉到黨部程序正義的問題，且王義川發言也沒有涉及厭女的意思。



但是當場挺李晏榕的王世堅則認為，性平部發文沒有錯，那就是民進黨的價值，兩人過程中稍微爭論。而在兩人爭論之後，賴清德就提內黨內爭辯的三原則。



據瞭解，這段爭論以及賴清德發言大約5分鐘，而當事人王義川與李晏榕都在場，但都沒有講話。而王世堅與陳茂松位置剛好坐在對面，兩人聲量大聲一點，有點火藥味。