李乾龍：正副議長們會勸進盧秀燕選黨主席

李乾龍（右）接受廣播節目專訪。（截自“POP撞新聞”YouTube直播畫面) 中評社台北8月13日電／傳出台中市長盧秀燕823大罷免後將宣布不參選中國國民黨主席。國民黨前秘書長李乾龍今接受廣播專訪時表示，過去與盧保持密切聯繫，她曾展現強烈參選意願，不參選的訊息僅從媒體得知，沒有聽她親口講不選，8月23日後，正副議長們會公開勸進，給盧信心，讓她在國民黨最接近政黨輪替之際，勇敢承擔重任。



中國國民黨主席選舉將於10月18日舉行。



李乾龍今天在“POP撞新聞”廣播專訪時指出，正副議長們也感到驚訝，現在8成5以上縣市正副議長支持她盧秀燕，因為盧就是黨內最大公約數，盧在市長任內推動藍白合成效顯著，如今時機成熟，應為黨國承擔責任，扛起2026與2028的選戰。



綜合台媒報導，李乾龍認為，盧無須擔心市政與黨務衝突，國民黨採秘書長制，可由年輕有戰力的一級主管協助處理黨務，甚至在北中南增設副主席，由蔣萬安、張善政、黃敏惠等地方首長分憂解勞，既顧市政又兼黨務。



李乾龍提到，這次726大罷免國民黨能全數過關，一是因為民意覺醒，大家不願看到一黨獨大，台灣繼續貪腐惡化，二是藍白合。盧秀燕在市長任內藍白合面面俱到，現在時機成熟，她就應該出來承擔重任，接下來2028自然順理成章、非她莫屬。



針對傳聞盧秀燕支持副主席或前副主席參選，台中市前市長胡志強、現任副主席連勝文、前副主席郝龍斌都被點名。李乾龍表示，若萬不得已勸不動盧，由她提出能獲各方尊重的替代人選，黨內也會接受。



李乾龍說，朱主席多次表態要華麗轉身，如盧不選、朱參選並當選，就應尊重黨意。但李乾龍也指出，將近200名黨工與義務幹部因罷免連署案被捲入訴訟，黨中央應有一級主管勇於承擔，坦言是自己下令，否則基層承受生活與訴訟壓力，情何以堪。



