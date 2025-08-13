林飛帆：疑美論為分裂台灣　只對中國有好處

“國安會”副秘書長林飛帆。（照：齊有此理節目提供） 中評社台北8月13日電／“國安會”副秘書長林飛帆13日接受網路節目訪問表示，“疑美論”背後是中國在主導，目的在分裂台灣社會，讓台灣在國際上被孤立。中國最終要達到讓台灣內部混亂、外部沒有盟友的目的，剩下被孤立的台灣，最後只能回到一中跟九二共識框架。



2014年太陽花學運出身，現年37歲的林飛帆去年5月受賴清德拔擢出任職務比照簡任第十四職等（公務員最高職等）的“國安會”副秘書長。



林飛帆13日接受網路節目《齊有此理》專訪，分享如何從新世代的觀點，去看現在的台美互動，以及年輕族群是否真的對中國大陸好感度與日俱增。



綜合台媒報導，林飛帆提到，現在世界各國都很在意台灣的安全，所以當有人在質疑盟友對台灣的關係、甚至疑美論，林飛帆認為不妨思考“為什麼會有疑美論”，還有疑美論對哪個國家最有好處。“其實答案很清楚，就是中國”。



林飛帆指出，中國大陸為何要散播這些訊息？有幾個層次跟目的，首先是要分裂台灣社會，盡可能造成內部不團結跟混亂；第二是要削弱台灣對於盟友的信任。換言之，其最終要達到，“內部混亂，外部沒有盟友”的目的，剩下被孤立的台灣，目的就是要孤立台灣。



林飛帆舉例，在上月漢光演習的過程中，看到非常多假訊息的操作，包含放大並操作軍車和民用車輛事故的新聞；他預告九月會出版新的全民防衛手冊，溝通“有準備更安全”的概念，讓民眾了解當危機來臨時該如何應對，以及平時要做什麼準備。



對於在日前演習中經常可看到“外國面孔”在現場觀演，包括美國在台協會處長谷立言也現身台北城鎮韌性演習現場。林飛帆指出，這印證許多友盟國家都相當在意台灣的安全，也打破目前在台灣社會經常傳出的“疑美論點”。



被問到美國國務院前顧問惠頓（Christian Whiton）發文批評民進黨政府與美國的交往弱點，林飛帆說，惠頓很多的指控不符實際狀況，而他們不會針對特定個人的意見作出太多評論。很多美方人士都已主動反駁，“所以我相信台美之間的互動跟互信，還是大家可以理解，甚至互相有默契的一個狀態”。